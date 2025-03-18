Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in adı transferle birçok Avrupa kulüpleriyle anılmaya başlandı… Bunlardan biri de İngiliz devi Chelsea idi. Chelsea'nin eski oyuncusu Emmanuel Petit, Osimhen için yaptığı açıklamada, "Hepimiz Victor Osimhen'in niteliklerini ve Chelsea'ye neler katabileceğini biliyoruz. Gol atabilir ve takıma karakter katabilir. Bu anlamda bana Diego Costa'yı hatırlatıyor. O bir savaşçı. Kişilik ve karakter açısından çok şey ifade edebilir ama bu yaz piyasada daha iyi seçenekler de olabilir." ifadelerini kullandı.