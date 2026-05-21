Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medya hesaplarından paylaştığı videonun ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) pazartesi yapılacak toplantıyı 'acil' olarak bugüne çekti.



İki saati aşkın süredir devam ettiği öğrenilen toplantının ardından saat 14.00'de parti sözcüsü Zeynel Emre, toplantı gündemine ve alınan kararlara yönelik açıklamalarda bulunacak.



81 İL BAŞKANINDAN ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK



CHP MYK'sının devam ettiği sırada CHP'li 81 il başkanından Özgür Özel ve parti yönetimine yönelik destek açıklaması geldi. Paylaşılan bildiride "Partimiz 19 Mart Darbecileri ile butlan arzusu taşıyanların oluşturduğu yeni ittifakın saldırıları altındadır. CHP örgütleri oynanan tüm oyunları görmektedir. Özgür Özel’e sonuna kadar sahip çıkacağız” denildi.



NE OLMUŞTU?



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kazandığı 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'nda 'şaibe' olduğu ve 'delegelerin iradesinin sakatlandığı' iddiasıyla başlatılan soruşturmanın ardından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, kurultayın iptali istemiyle açılan davayı reddetmişti.



Kamuoyunda 'mutlak butlan davası' olarak bilinen dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilirken, AKP'ye yakın isimler tarafından mahkemenin 'mutlak butlan' kararı vereceği ve CHP Genel Başkanlık koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirileceği öne sürüldü.



Kılıçdaroğlu, aylardır siyaset kamuoyunu meşgul eden iddialara yönelik herhangi bir yalanlamada bulunmazken, dün öğle saatlerinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile CHP yönetimine eleştirilerde bulunmuş ve CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonları işaret ederek parti içerisinde 'arınma' çağrısı yapmıştı.



Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:



"Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları…



Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker.



İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak, bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerinin görevidir.

İkincisi, koca bir çınardır Cumhuriyet Halk Partisi! Bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir. Kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Baskılar yaşanmıştır ama asla diz çökmemiştir, teslim alınamamıştır. Dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz.

Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesinde haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da bilir ama yolundan dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür. Halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür.



Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kez çiçek açar namuslu ve dürüst evlatlarının elinde. Ama eğilip bükülmez.



İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum. Bakınız, 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal’den hiç kimse başka şey söylemesini asla beklemez. Aklımız nefsimize uymasın. Yolumuz dürüstlükten ayrılmasın. Rehberimiz vicdanımız olsun. Sağlıcakla kalın, benim sevgili yurttaşlarım"



