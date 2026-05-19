CHP’li belediyelere yönelik ihale soruşturmaları ve tutuklamalar sürerken, kamu kurumlarının gerçekleştirdiği tartışmalı ihaleler gündemdeki yerini koruyor. Elazığ’da Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na bağlı Elazığ Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından pazarlık usulüyle yapılan yıkım ve enkaz kaldırma ihalesindeki rakamlar kamu zararına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

YAKLAŞIK MALİYETİN KATBEKAT ÜZERİNDE İHALE

13 Nisan tarihinde gerçekleştirilen ihalenin konusu, “Maden Cami Kebir rezerv alanı içerisindeki 71 konut ile 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde ağır hasar aldığı belirtilen 17 konutun yıkım ve enkaz kaldırma işi” olarak açıklandı. Yaklaşık maliyeti 581 bin 777 TL olarak belirlenen ihaleye yalnızca iki firmanın davet edildiği öğrenildi. Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihale, BLT Yıkım Hafriyat şirketine 2 milyon 630 bin TL bedelle verildi.

30 GÜNLÜK İŞ İÇİN MİLYARLIK ÖDEME

İhale kapsamında işin tamamlanma süresi 30 gün olarak belirlenirken, yaklaşık maliyet ile ihale bedeli arasındaki büyük fark dikkat çekti. Kamuoyunda tartışma yaratan ihale, son dönemde kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin eleştirileri de yeniden gündeme taşıdı.

“ÇİFTE STANDART” ELEŞTİRİSİ

Muhalefet cephesi, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaların çoğunlukla tanık ifadeleri ve ihale iddiaları üzerinden yürütüldüğünü belirtirken, kamu kurumlarının gerçekleştirdiği yüksek bedelli pazarlık usulü ihalelere ilişkin herhangi bir adım atılmamasını “çifte standart” olarak değerlendiriyor.