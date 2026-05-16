Türkiye’de tarımsal üretimde son yılların en dikkat çekici gelişimlerinden biri yaban mersini üretiminde yaşanıyor. Besin değeri yüksek olduğu için "süper meyve" olarak nitelendirilen bu ürün, hem iç pazardaki yoğun ilgi hem de Avrupa’dan gelen güçlü ihracat talebiyle çiftçilerin yeni gözdesi haline geldi.

Özellikle son iki yılda ekim alanlarının hızla genişlediği gözlemlenirken, tarlalarda yeni bir kazanç kapısı arayan üreticiler yaban mersini yetiştirmek için adeta sıraya girdi.

KİLOSU 750-1200 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Yaban mersini üretimini cazip kılan en önemli faktörlerin başında, ürünün piyasadaki yüksek satış değeri geliyor. Taze meyvenin kilogram fiyatı kalitesine göre 750 lira ile 1200 lira arasında değişen rakamlara alıcı bulurken, dondurulmuş ürünlerin ihracatında kilogram başına 8 ila 10 dolar seviyesinde gelir elde ediliyor.

Üretim süreci açısından da avantajlı olan bu bitki, dikildikten sonraki üçüncü yıldan itibaren tam verime ulaşıyor ve doğru bakım teknikleriyle yaklaşık 20 yıl boyunca düzenli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

ÇOK AZ SU TÜKETİYOR

Türkiye’de daha çok Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde yoğunlaşan üretim faaliyetlerinde toprak yapısı kritik bir önem taşıyor. Organik madde bakımından zengin ve asidik topraklarda yüksek verim sağlayan yaban mersini, damla sulama sistemiyle oldukça az su tüketerek yetişebiliyor.

Bu özellik, kuraklıkla mücadele eden çiftçiler için önemli bir tercih sebebi oluştururken, ürünün gıda ve kozmetik gibi farklı sektörlerde de hammadde olarak kullanılması pazar payını her geçen gün artırıyor.