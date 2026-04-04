Meyveler yanlış yıkanırsa hızla bozulabilir ve aromasını kaybedebilir. Uzmanlar, çilekleri tüketmeden hemen önce yıkamanın en doğrusu olduğunu vurguluyor. Çünkü önceden yıkanan çilekler daha çabuk yumuşayıp tazeliğini yitiriyor ve yıkanmış halde buzdolabına konulduğunda çok daha hızlı bozuluyor. İşte çilekleri daha uzun süre taze tutmanın en etkili yolu...

SİRKE İLE TEMİZLEME YÖNTEMİ

Çilekleri yıkarken sirke kullanmak, hem bakterileri ve küf oluşumunu azaltıyor hem de meyvenin ömrünü uzatıyor.

Bir kaba soğuk su doldurun ve içine bir miktar elma sirkesi veya üzüm sirkesi ekleyin (genellikle 1 ölçü sirke, 3-4 ölçü su oranında öneriliyor). Çilekleri bu karışımın içinde 5-10 dakika bekletin. Ardından bol soğuk suyla nazikçe durulayın.

Yıkama kadar kurutma da çok önemli. Yıkanan çilekleri tek kat halinde kağıt havlu üzerine yayın, üst üste koymayın. Fazla nemi emen havlu sayesinde çilekler daha uzun süre diri ve taze kalıyor.

Bu basit yöntemle çilekleriniz hem daha temiz hem de buzdolabında birkaç gün daha uzun dayanabilir.