Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Çaykur emeklisi Şükrü Mısırlıoğlu, sosyal medya hesabında arkadaşlarıyla kurduğu “çilingir sofrası”nı paylaştığı gerekçesiyle “alkol reklamı” soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen tebligatta, Mısırlıoğlu’nun paylaşımlarının “alkollü içki tanıtımı” kapsamında değerlendirildiği belirtilerek savunması istendi.

Bakanlığa bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda, Facebook hesabındaki bazı fotoğraf ve videoların “reklam olarak değerlendirilebilecek” nitelikte olduğu ifade edildi. Tebligatta, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun alkol reklamını yasaklayan maddesine dikkat çekilerek, ihlal halinde 82 bin liradan 3 milyon 291 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği bildirildi.

‘EJDER MEYVESİ VE MANDA YOĞURDU HİÇ OLMADI’

Soruşturma dosyasına giren paylaşımlar arasında Mısırlıoğlu’nun rakı masasında dostlarıyla çekilmiş fotoğrafları da yer aldı. Paylaşımlardan birinde hayat pahalılığına göndermede bulunan emekli işçi, “İsraf yapmayın, porsiyonları küçültün' diyorlar. İyi de bizim porsiyonlar hiç büyümedi ki. Ejder meyvesi, manda yoğurdu, karides ve diğer pahalı mamüllerle hiç işimiz olmadı. Rakı, salata, inek yoğurdu hepsi bu...” ifadelerini kullandı.

‘REKLAM AMACI TAŞIMAMAKTADIR’

Mısırlıoğlu, söz konusu paylaşımın herhangi bir reklam amacı taşımadığını, hayatını kaybeden bir arkadaşını anmak için dostlarıyla bir araya geldiklerini belirtti. Süresi içinde savunmasını ilgili kurumlara ileten emekli işçi, içeriklerin ticari bir amaç taşımadığını ve paylaşım sonrası ilgili görselleri kaldırdığını söyledi.

Savunmasında, paylaşımlarının özendirici olmadığını vurgulayan Mısırlıoğlu, “Bu nedenlerle reklam unsurları oluşmadığından hakkımda idari para cezası uygulanmamasını arz ve talep ederim” dedi.

‘TAM BİR KOMEDİ, TİYATRO’

Mısırlıoğlu, kendisine yöneltilen suçlamaya tepki göstererek şunları söyledi:

“Tam bir komedi, tiyatro. Benim fabrikam yok, tekel bayim yok, gazinom yok, hiçbir şeyim yok. 'Alkol reklamı yapıyorsun' diye bir ihtar geldi bana ve soruşturma açıldı. Niye açıldı onu da bilmiyorum. Üretici olsam, gazinom olsa, tamam haklısın ama hiçbir şey yokken, bir fotoğraf atıldı diye, reklam mı yapıyorum ben? O anlama mı geliyor? Bu reklam dediğiniz nedir? Herhangi bir amaç olur, karşılığı olur, para alırım, bişey alırım da içkinin reklamını yaparım. Ama yok öyle birşey.”

‘ÇAKIL TAŞI MI Kİ DENİZ KENARINDAN TOPLAYAYIM?’

Mısırlıoğlu, kendisine kesilmesi gündeme gelen ceza miktarına da tepki göstererek, “Bu bahsettiğiniz paralar çakıl taşı mı ki deniz kenarından toplayıp getirip vereyim. Ben eve iki ekmek alırken üçüncüyü düşünen bir insanım. Hiç bir amaç yokken bu yapılan, bu söylenen neyin nesidir, anlamıyorum” ifadelerini kullandı.