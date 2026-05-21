Beşiktaş Yıldız Mahallesi'nde 18 Mayıs Pazartesi saat 04.30 sıralarında iki otomobil çarpıştı. Arif Kıvanç G. idaresindeki araç ile sürücüsü henüz belirlenemeyen araç kafa kafaya çarpıştı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre kaza, otomobillerden birinin caddede sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen araçla çarpışması sonucu meydana geldi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan 9 yaralıdan biri olan 22 yaşındaki Betül Koruğ, Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Okmeydanı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Arif Kıvanç G., Mert D., Tuğba Ö. ve Türkalp E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Diğer hastanelere sevk edilen Muhammed Ö., Ferhat B., Yiğit D. ve Nilsu P.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı tespit edildi.
Beyoğlu'nda özel bir üniversitede psikoloji bölümü son sınıf öğrencisi olan Betül Koruğ için eğitim gördüğü üniversite tarafından taziye mesajı yayımlandı.
Koruğ'un cenazesi, İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan İmam Hatip Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Torbalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.