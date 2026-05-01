

Avrupa otomotiv sektöründe dengeleri değiştirebilecek dikkat çekici bir gelişme gündeme geldi. Çinli elektrikli araç üreticisi BYD’nin, Alman otomotiv devi Volkswagen’in Dresden kentindeki sembolik öneme sahip “şeffaf fabrika” tesisinin bir bölümünü devralmak için görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı

FABRİKA İÇİN MASAYA OTURDULAR

İddialara göre BYD, Volkswagen’in Almanya’nın Dresden kentinde bulunan ve mimarisiyle dikkat çeken “şeffaf fabrika” tesisinin belirli bir bölümünü kullanmak üzere Alman üreticiyle görüşmelere başladı. Çinli üreticinin bu alana yatırım yaparak tamamen elektrikli araç üretimi gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Volkswagen’in otomotiv dünyasında prestijli bir yere sahip olan bu tesisinin bir kısmının BYD’ye açılması, Avrupa otomotiv endüstrisi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

AVRUPA’DAKİ VERGİ ENGELİNE KARŞI STRATEJİK HAMLE

BYD’nin bu hamlesinin arkasında Avrupa Birliği’nin Çin menşeli elektrikli araç üreticilerine uygulamaya başladığı ek gümrük vergileri bulunuyor. Avrupa pazarında büyümesini sürdürmek isteyen şirket, yerel üretim kapasitesini artırarak bu engelleri aşmayı hedefliyor.

Almanya’da üretim yapılması durumunda BYD, Avrupa’daki operasyonlarını güçlendirecek ve bölgesel pazarda daha rekabetçi bir konuma ulaşabilecek. Bu adım aynı zamanda Çinli üreticinin Avrupa’daki kalıcılığını artırabilecek kritik bir yatırım olarak görülüyor.

VOLKSWAGEN FABRİKAYI YENİDEN ŞEKİLLENDİRME PEŞİNDE

İddialara göre anlaşma fabrikanın tamamını kapsamıyor. BYD’nin yalnızca belirli bir üretim alanını kullanması planlanırken, tesisin geri kalan kısmı Volkswagen tarafından farklı projeler için değerlendirilecek.

Alman otomotiv devinin Dresden tesisini geleneksel üretim merkezi yerine araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon odaklı bir merkeze dönüştürmeyi planladığı konuşuluyor. Bu nedenle fabrikanın bir bölümünün BYD’ye açılması, iki şirket açısından da stratejik bir çözüm olarak yorumlanıyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Konuya ilişkin ne BYD ne de Volkswagen tarafından iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı.