Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafyasında geleneksel mimari dışında inşa edilen yapılar dikkat çekmeye devam ediyor. Rizeli Resul Bilen, 10 yaşından bu yana kurduğu ağaç ev hayalini, 25 yıl sonra hayata geçirdi. Dedesinden miras kalan ve kurumaya başlayan bir ceviz ağacını temel alan Bilen, elektrik tellerinin hizasını dikkate alarak yerden 7 metre yükseklikte ahşap bir oda ve balkon inşa etti.