Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafyasında geleneksel mimari dışında inşa edilen yapılar dikkat çekmeye devam ediyor. Rizeli Resul Bilen, 10 yaşından bu yana kurduğu ağaç ev hayalini, 25 yıl sonra hayata geçirdi. Dedesinden miras kalan ve kurumaya başlayan bir ceviz ağacını temel alan Bilen, elektrik tellerinin hizasını dikkate alarak yerden 7 metre yükseklikte ahşap bir oda ve balkon inşa etti.
9 METREKARELİK YAŞAM ALANI
İnşasını tamamen tek başına gerçekleştiren Bilen, yapıyı başlangıçta planladığından daha küçük boyutlara çekerek ağacın formuna uygun hale getirdi. Toplam 9 metrekarelik bir oda ve 3 metrekarelik bir balkondan oluşan ev, Karadeniz ve doğa manzarasına hakim konumuyla öne çıkıyor. Bilen, evin iç dekorasyonunu mutfak, yatak ve soba düzeneğiyle tamamlamayı planladığını ifade etti.
KÖYÜN SEMBOLÜ OLDU
Sıra dışı yapı, köyden geçen yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Evin dış cephesine asılan "Yere ev yapmak er kişinin işi, ağaca ev yapmak ise Bilenler'in işi" yazılı tabela ve yapının özgün mimarisi, yoldan geçenlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği bir nokta haline geldi.
Aile üyeleri ve köy sakinleri, Resul Bilen'in azmiyle inşa edilen evin köye renk kattığını belirtti. Dede Şaban Bilen, torununun hevesine destek olduklarını ve yapının köyde bir sembol niteliği kazandığını ifade ederken, komşular ise bu tür yaratıcı projelerin bölge tanıtımına katkı sağladığını dile getirdi.
