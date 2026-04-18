Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında yoğun diplomatik temaslarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başkanı Neçirvan Barzani arasındaki görüşmede dikkat çeken sıcak görüntüler ortaya çıktı.
Görüşme sırasında Barzani, oğlu İdris Barzani’yi Erdoğan’a tanıttı. Erdoğan’ın, genç Barzani’nin yüzünü elleriyle tutarak gösterdiği yakın ilgi kameralara yansıdı.
Bu anlar, diplomatik temasların resmi çerçevenin ötesinde kişisel ilişkilerle de şekillendiğini gözler önüne serdi.