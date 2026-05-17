Katalonya Pireneleri'ndeki Núria Vadisi'nde bulunan Cova 338 adlı mağarada yürütülen arkeolojik kazılar, insanlık tarihine dair önemli bir keşfi gün yüzüne çıkardı. Barselona Özerk Üniversitesi (UAB) ve IPHES-CERCA enstitülerinden arkeologlar, mağaranın MÖ 5. binyıldan MÖ 1. binyıla kadar kesintisiz olarak 4 bin yıl boyunca madencilik faaliyetleri için kullanıldığını saptadı.

MALAKİT CEVHERİ ATEŞLE İŞLENMİŞ

Mağara tabanından yeşil mineral lekeleri içeren yaklaşık 200 kaya parçası çıkarıldı. Laboratuvar analizleri, bu yeşil mineralin Bakır Çağı'nı başlatan ve bakır üretiminde kullanılan "malakit" cevheri olduğunu ortaya koydu. Kaya parçalarının, mağara içinde tespit edilen 23 adet antik ocağın yakınında bulunması ve üzerlerinde termal değişim izlerinin saptanması, madenin kasıtlı olarak ateşle ısıtılarak eritildiğini kanıtladı.

BATILI ARKEOLOGLAR YÜKSEK RAKIM TEORİSİNİ YENİDEN İNCELİYOR

Arkeoloji dünyasında, hava yoğunluğunun az ve yaşam koşullarının ağır olduğu 2 bin metre üzerindeki dağlık alanların tarih öncesi dönemlerde yalnızca geçici sığınak olarak kullanıldığı varsayılıyordu. Cova 338 mağarasındaki bulgular bu teoriyi değiştirdi. Granada Üniversitesi'nden Dr. Julia Montes-Landa, yüksek dağlık bölgelerin marjinal alanlar olmadığını, aksine gelişmiş sanayi faaliyetleri ve mineral işleme süreçleriyle bölgesel üretime tamamen entegre edildiğini bildirdi.

BATI AVRUPA'NIN EN ESKİ METALURJİ MERKEZLERİNDEN BİRİ

Mağarada yürütülen kazılarda madenlerin yanı sıra bitki kalıntıları, seramik parçaları, deniz kabuğu ve boz ayı dişinden yapılmış kolyeler de ele geçirildi. Elde edilen tüm veriler, Cova 338'in Batı Avrupa'daki en eski bakır madenciliği ve metalurji alanlarından biri olduğunu gösteriyor. Günümüzde motorlu araç girişinin yasak olduğu ve sadece yürüyerek ulaşılabilen bu sarp arazide 7 bin yıl önce gerçekleştirilen madencilik faaliyetlerinin ölçeği bilim dünyasında geniş yankı uyandırdı.