Projeyi geliştiren İsviçre merkezli şirket, kullanılmayan ray aralarını enerji üretimine dönüştürmeyi hedefliyor. İlk pilot uygulama, İsviçre’nin Neuchâtel kantonundaki Buttes bölgesinde 100 metrelik aktif demiryolu hattında hayata geçirildi.

TRENLER GEÇERKEN ELEKTRİK ÜRETİYOR

Sistemde toplam 48 adet güneş paneli kullanılıyor. Paneller, özel bir ray bakım treni yardımıyla rayların arasına yerleştiriliyor ve gerektiğinde kısa sürede sökülebiliyor. Böylece bakım çalışmaları sırasında demiryolu operasyonları tamamen durdurulmadan işlem yapılabiliyor.

Pilot sistem yaklaşık 18 kW kapasiteye sahip ve yılda yaklaşık 16 megavatsaat elektrik üretmesi bekleniyor. Üretilen enerji yerel elektrik şebekesine aktarılıyor.

Uzmanlara göre sistemin en dikkat çekici yanı, yeni arazi ihtiyacı oluşturmadan mevcut altyapının enerji üretimi için kullanılabilmesi.

HEDEF TÜM DEMİRYOLU AĞI

Şirket CEO’su Joseph Scuderi, projenin başarılı olması halinde teknolojinin İsviçre genelindeki demiryollarına yayılabileceğini belirtiyor. Şirketin hesaplamalarına göre ülkenin binlerce kilometrelik demiryolu hattı gelecekte dev bir güneş enerjisi ağına dönüşebilir.

Sistem şu anda üç yıllık test sürecinde bulunuyor. Bu süreçte panellerin dayanıklılığı, titreşim etkisi, bakım kolaylığı ve tren trafiğine etkisi analiz edilecek. Projenin şimdiden Fransa, Güney Kore ve Belçika gibi ülkelerin de ilgisini çektiği belirtiliyor.