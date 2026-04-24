Cenevre Üniversitesi, İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) ve CNR araştırmacıları, Toskana topraklarının altında yatan sırrı gün yüzüne çıkardı. Larderello ile Monte Amiata arasında, yerin 8 ila 15 kilometre derinliğinde tam 6.000 km3 magmatik sıvı tespit edildi. Bu hacim, ABD'deki ünlü Yellowstone veya Endonezya'daki Toba gibi "süper volkan" sistemlerini besleyen devasa rezervuarlarla yarışıyor.

Bilim dünyası, bölgenin jeotermal olarak aktif olduğunu zaten biliyordu ancak hiç kimse bu kadar büyük bir hacim beklemiyordu. 6.000 kilometreküplük bu devasa sıvı, dünyanın en tehlikeli volkanik sistemleriyle aynı ölçekte.

Patlama riski var mı? Araştırmacı Matteo Lupi sakinleştirici bir uyarı yapıyor: "Magmatik sıvıların varlığı, mutlaka bir patlama olacağı anlamına gelmez." Yüzeyde henüz bir krater veya duman sızıntısı yok, ancak derinlerdeki bu dev saniye saniye izleniyor.

Peki, yerin 15 kilometre altındaki bu 'canavarı' nasıl gördüler? Bilim insanları, geleneksel deprem dalgalarını beklemek yerine "Ortam Sismik Gürültü Tomografisi" adlı devrim niteliğinde bir yöntem kullandı:

Dünya'nın stetoskopu: Deniz dalgaları, rüzgar ve hatta insan faaliyetlerinin yarattığı "arka plan titreşimlerini" 60 farklı sensörle dinlediler.

Hız kaybı deşifre etti: Ses dalgalarının yer altında aniden yavaşladığı noktalar, magmanın tam konumunu saniyeler içinde ele verdi.

Sondajlar bu kez 'beyaz altın' için vurulacak

Bu keşif sadece bir korku hikayesi değil, devasa bir servetin de habercisiymiş. Toskana'nın altındaki bu sıcak rezervuarlar, Avrupa'nın enerji geleceğini değiştirebilir:

Lityum ve Nadir Elementler: Elektrikli araç bataryaları için hayati önem taşıyan lityum ve terre rare (nadir toprak elementleri) yataklarının bu magmatik sistem içinde gizlendiği düşünülüyor.

Enerji Geçişi: Magmanın ısısı, sadece ısınma değil, yeşil enerji dönüşümü için "kilit" bir rol oynamaya aday.