Donald Trump ve kabine üyelerine suikast planlamakla suçlanan Cole Allen pazartesi günü ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kaliforniya’nın Torrance şehrinden gelen 31 yaşındaki eski öğretmen cumartesi akşamı Washington'daki Capital Hilton Oteli'nde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğini ABD Başkanı Donald Trump'ı ve kabine üyelerini öldürmek amacıyla bastı.

Başsavcı Jeanine Pirro zanlının saldırıyı gerçekleştirmek için haftalar öncesinden hazırlık yaptığını belirtti.

Pirro, suikast girişimi başarısız olan Allen'ın hazırlıklarını tüm detaylarıyla basına anlattı.

GÜNLER ÖNCESİNDEN OTELE SİLAH SOKMUŞ

Pirro duruşma sonrası gazetecilere verdiği demeçte, “Cole Allen otel rezervasyonunu ilk olarak 6 Nisan tarihinde 24, 25 ve 26 Nisan gecelerini kapsayacak şekilde yaptı. 21 Nisan tarihinde Los Angeles yakınlarındaki evinden yola çıkarak Batı Yakası’ndan buraya kadar geldi. 23 Nisan’da Chicago’ya ulaştı ve 24 Nisan’da Washington’a vararak otele giriş yaptı” dedi.

Buna göre zanlının Trump ve eşi Melania'nın akşam saat 20:00 sularında balo salonuna giriş yaptığından tamamen haberdar olduğu ve saldırı anı için otelde beklediği ifade etti.

İddianameye göre Allen yanında bir pompalı tüfek ve tabanca ile çeşitli bıçaklar taşıyordu. Bu silahları aylar öncesinden hazırlamış ve otele sokmayı başarmıştı.

Saat 20:40 sularında aniden balo salonuna doğru hamle yapan zanlı Gizli Servis ajanları tarafından durduruldu.

Başsavcı Vekili Todd Blanche saldırganın elinde uzun namlulu bir silahla güvenlik tarayıcısından geçtiğini açıkladı.

Arbede sırasında bir Gizli Servis ajanı göğsünden vurulsa da çelik yeleği sayesinde hayatta kaldı.

Ajanın zanlıya beş el ateş açtığı ancak Allen’ın vurulmadığı belirtildi.

MAHKEMEDE SESSİZ KALDI

Bir hayli uzun boylu ve zayıf bir yapıya sahip olan Allen mahkeme salonunda oldukça sakin göründü.

Yargıcın sorularına sadece “Evet sayın yargıç” veya “Hayır sayın yargıç” şeklinde kısa yanıtlar verdi.

Duruşma sonrası konuşan Başsavcı Pirro siyasi şiddete başvuranlara karşı tavizsiz bir tutum sergileyeceklerini vurguladı.

Pirro açıklamasında, 'şiddet olayları planlayan' kişilere seslenerek “sizi bulacağız ve planınızın en başından itibaren her adımınızı takip ederek yasaların izin verdiği en ağır şekilde cezalandırılmanızı sağlayacağız. Anayasamız ve yasalar görüşlerimizi sesimizle ve oylarımızla ifade etmemize izin verir. Ancak bu görüşlerin şiddet yoluyla ve özellikle de ABD Başkanı’na yönelik bir saldırıyla duyurulmasına asla izin vermez” ifadeleriniş kullandı.

Bu olay Trump’a yönelik üçüncü suikast girişimi olarak kayıtlara geçti. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles güvenlik protokollerinin derhal gözden geçirilmesi talimatını verdi.