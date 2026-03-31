Geçtiğimiz hafta son dört ayın en düşük seviyelerini test eden altın fiyatları, yeni haftaya alıcılı bir seyirle başlayarak kayıplarını telafi etme eğilimine girdi.

Piyasalardaki bu toparlanma sürerken, Alman bankacılık devi Commerzbank yayımladığı son raporla emtia piyasalarına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, kısa vadeli geri çekilmelere rağmen 2027 yılına kadar uzanan süreçte rekor seviyelerin görülebileceğine işaret etti.

Commerzbank emtia analistleri, son iki aylık periyotta yaşanan değer kayıplarına rağmen orta ve uzun vadeli iyimserliklerini koruyor. Bankanın güncel öngörülerine göre, ons altın fiyatlarının bu yıl içerisinde 5 bin dolar sınırına ulaşması bekleniyor. Yükseliş trendinin önümüzdeki yıllarda da ivme kazanacağını belirten kurum, 2027 yılı için fiyat hedefini ons başına 5 bin 200 dolar olarak belirledi.

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin yaz döneminden önce yatışacağını öngören Commerzbank Döviz ve Emtia Araştırmaları Başkanı Thu Lan Nguyen, piyasaların yeniden faiz indirimlerine odaklanacağını vurguladı. Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyonist beklentilerin Fed üzerindeki baskısına değinen Nguyen, faiz oranlarının altın üzerindeki etkisini şu sözlerle değerlendirdi:

"Hatta Fed'in bu yıl sonunda faiz indirim döngüsüne yeniden başlayacağını ve gelecek yılın ortasına kadar gösterge faiz oranını toplamda 75 baz puan düşüreceğini bekliyoruz. Aynı zamanda, ABD enflasyonunun önümüzdeki yıl enflasyon hedefinin üzerinde seviyelerde istikrar kazanması muhtemel. Kısacası, ABD reel faiz oranlarının uzun vadede düşmesi muhtemeldir, bu da altın tutmanın fırsat maliyetini azaltır" dedi.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ GÜNCELLİĞİNİ KORUYOR

Doların küresel ölçekte güç kazanması ve tahvil getirilerindeki yükselişin altın için zorlayıcı bir zemin oluşturduğunu kabul eden Nguyen, buna karşın altının "güvenli liman" statüsünün sarsılmadığını ifade etti. Mevcut ekonomik konjonktürün geçmiş krizlerden farklı bir yapı sergilediğini belirten analist, piyasa beklentilerindeki farklılaşmaya dikkat çekti:

"Bu gibi durumlara, merkez bankalarının genellikle faiz indirimleriyle yanıt vermesi beklenir. Ancak mevcut krizde, çoğunluk enflasyon şokuna odaklanıyor, bu nedenle faiz artırımları bekliyor" dedi.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Commerzbank'ın pozitif projeksiyonu yalnızca altınla sınırlı kalmadı.

Gümüş piyasasında da ciddi bir değer artışı öngören banka, endüstriyel ve yatırım talebinin desteğiyle fiyatların yıl sonunda 90 dolara çıkabileceğini tahmin ediyor.

Analiz raporunda, gümüşün 2027 yılı sonunda 95 dolar seviyelerine ulaşacağı öngörülürken, piyasadaki arz-talep dengesinin fiyatlardaki yukarı yönlü baskıyı desteklediği ifade edildi.