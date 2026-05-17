Projede kullanılan dev beton silindirler ve özel altyapı parçaları, deniz tabanındaki su alma sisteminin temelini oluşturuyor. Büyük vinç gemileriyle taşınan beton yapılar, kontrollü şekilde okyanusun dibine yerleştiriliyor.

Yetkililer, bu yapıların doğrudan dalga hareketlerinden etkilenmeden deniz suyunu çekebilmesi için özel olarak tasarlandığını açıkladı. Sistem sayesinde suyun, kıyıya uzanan yer altı tünelleri üzerinden arıtma tesisine ulaştırılması planlanıyor.

GÜNDE 30 MİLYON LİTRE SU ÜRETECEK

Belmont Desalination Plant adı verilen tesisin 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor. Proje tamamlandığında tesisin günlük yaklaşık 30 milyon litre içme suyu üreteceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu miktar, özellikle kurak dönemlerde bölgedeki su ihtiyacının önemli bölümünü karşılayabilecek kapasiteye sahip olacak. Yetkililer ayrıca sistemin uzun süreli kuraklık riskine karşı 'yedek su kaynağı' olarak kullanılacağını ifade ediyor.

PLAJ YÜZEYİNE MÜDAHALE AZALTILACAK

Projede dikkat çeken detaylardan biri de su taşıma sisteminin büyük bölümünün yer altına kurulacak olması oldu. Böylece kıyı şeridindeki doğal görünümün korunması hedefleniyor.

Mühendisler, deniz tabanındaki yapıların güçlü akıntılar ve sert hava koşullarına dayanabilecek şekilde üretildiğini belirtiyor.

KURAKLIK RİSKİNE KARŞI GELİŞTİRİLDİ

Avustralya son yıllarda yaşanan sıcak hava dalgaları, azalan yağış miktarı ve kuraklık riskleri nedeniyle büyük su projelerine ağırlık veriyor. Uzmanlara göre deniz suyunu içme suyuna dönüştüren tesisler, gelecekte su krizine karşı en kritik altyapı yatırımları arasında gösteriliyor.