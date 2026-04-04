Trabzonspor-Galatasaray derbisinin bitimiyle saha karıştı. Bordo mavili ekibin 2-1 kazandığı maçın ardından Abdülkerim Bardakcı ile Trabzonsporlu futbolcular arasında gerginlik yaşandı.
Trabzonsporlu oyuncuların galibiyet sevinci sırasında, Abdülkerim Bardakcı, bordo mavili oyuncularla sözlü tartışmaya girdi ve ardından rakiplerinin üzerine koştu. Ozan Tufan araya girerek Galatasaraylı oyuncuyu sakinleştirmek istese de arbede yaşandı.
Emniyet güçleri saha içine girerek oyuncular arasında yaşanan gerginliği önlemeye çalıştı. Yaklaşık 5 dakika süren gerilimin ardından olay büyümeden Galatasaraylı oyuncular yedek kulübesi önüne geldi ve daha sonra emniyet güçleri eşliğinde soyunma odasının yolunu tuttu. Sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmanın ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Milli futbolcu hafta içi oynanacak Göztepe karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.