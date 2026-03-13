Airsoft dünyasında özel modifikasyonları ve yüksek kaliteli ekipmanlarıyla tanınan Umbrella Armory için yolun sonu göründü. Şirket, 3 Mart 2026 tarihinde Kaliforniya Merkez Bölgesi ABD İflas Mahkemesi’ne başvurarak iflas koruma talebinde bulundu. Mahkeme kayıtlarına göre, bir dönem hobiyi dev bir ticari girişime dönüştüren şirket, artık varlıklarının satılarak borçlarının ödenmesi için tasfiye sürecine giriyor.

KASASINDA SADECE 1880 DOLAR KALDI

Şirketin mahkemeye sunduğu mali tablolar, iflasın boyutlarını gözler önüne serdi. Toplam borcu 148 bin dolar seviyesine ulaşan Umbrella Armory’nin kasasında yalnızca 1880 dolar nakit para kaldığı açıklandı. Şirketin borçları arasında ABD Küçük İşletmeler İdaresi’ne olan 94 bin dolarlık kredi, ödenmemiş vergiler ve yüklü miktarda kredi kartı borcu bulunuyor. Mahkeme tarafından atanan kayyum, şirketin tüm envanterini satarak alacaklılara ödeme yapmaya çalışacak.

PANDEMİ SONRASI TALEP ÇÖKTÜ

Uzmanlar, Umbrella Armory’nin çöküşünü sektördeki genel durgunluğa bağlıyor. ABD’de pandemi döneminde patlama yaşayan silah ve airsoft satışları, 2025 yılından itibaren hızla gerilemeye başladı. Sektör verileri, satışların yüzde 4,1 oranında azalarak 14,6 milyon adet seviyesine düştüğünü gösteriyor. Tüketici harcamalarındaki düşüş ve pandemi sonrası normalleşme, teknik modifikasyon odaklı çalışan butik üreticileri operasyonlarını sürdüremez hale getirdi.

HOBİDEN BAŞLAYAN HİKAYE SONA ERDİ

Umbrella Armory’nin temelleri, bir grup lise arkadaşının airsoft hobisine dayanıyordu. Kurucu Jordan Pham’ın geliştirdiği yüksek performanslı parçalarla kısa sürede küresel bir üne kavuşan marka, Kaliforniya’daki merkezinden tüm dünyaya özel üretim tüfekler gönderiyordu. Ancak Remington Outdoor Company gibi devlerin ardından Umbrella Armory’nin de iflası, silah ve ekipman sektöründeki finansal krizin derinleştiğini kanıtladı.