UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalleri öncesinde organizasyondan elenen Alman ekibi Borussia Dortmund'un Gineli futbolcusu Serhou Guirassy, gol krallığında 13 gol ile zirvede yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında İspanya'nın Barcelona ekibine 4-0 yenilen Alman temsilcisi, rövanşta ise rakibini Guirassy'nin golleri ile 3-1 mağlup etmesine rağmen elendi.

28 yaşındaki Gineli futbolcu, Barcelona ağlarına gönderdiği 3 golle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışında zirveye çıkmasına rağmen yarı finale çıkan Barcelona'nın 2 yıldızı, gol krallığı için yakın takibini sürdürüyor.

BARCELONA DİKKAT ÇEKTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakaları öncesinde gol krallığı yarışında Barcelona'nın 28 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Raphinha ve İspanyol ekibinin 36 yaşındaki Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin performansları dikkati çekiyor.

Yarı finale kadar sezonun en çok gol atan takımı olan Barcelona'da Raphinha, gol krallığı yarışında 12 golle ikinci, Lewandowski de 11 golle üçüncü sırada yer alıyor.

Organizasyonda gol krallığı yarışında 2 ve 3. sıradaki Barcelonalı iki futbolcu, bu sezon toplamda 23 gol kaydetti.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar attığı 37 golle sezonun en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. İspanyol ekibini, Alman kulüpleri Borussia Dortmund ve Bayern Münih, 31'er gol ile takip ediyor.

Alman ekibi Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane'nin de organizasyonda bu sezon 11 golü bulunmasına rağmen takımı yarı finale çıkma başarısı göstermedi ve İngiliz futbolcunun gol kralı olma umutları sona erdi.

Ligde yarı final maçları öncesinde gol krallığı yarışında olan 3 futbolcu şunlar: