Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, regülasyonların sıkılaştığı ve finansal şeffaflığın her zamankinden daha kritik hale geldiği bir dönemde, şirketlerin yalnızca bilanço rakamlarına odaklanması yeterli olmuyor. Uzmanlara göre sürdürülebilir başarı artık kâr büyüklüğünden çok, riskleri ne kadar erken fark edip yönettiğinizle ilgili.

Perakende sektöründe faaliyet gösteren MR DIY Türkiye’nin Türkiye operasyonlarında Ülke Vergi Uyum ve Kontrol Müdürü olarak görev yapan Mert Vardal, şirketlerin finansal okuryazarlık anlayışını kökten değiştirmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzun yıllardır vergi denetimi ve finansal uyum alanında çalışan Vardal; kariyeri boyunca BDO Türkiye, Estée Lauder Companies ve Reckitt Benckiser Türkiye gibi global yapılarda aktif roller üstlendi. Çok uluslu şirketlerde edindiği bu deneyim, onu yalnızca mevzuata hâkim bir yönetici değil; aynı zamanda risk analizi, iç kontrol ve süreç tasarımı konularında stratejik bakış açısına sahip bir isim haline getirdi.

Vergi ve Finans Artık Stratejik Bir Alan

Dijitalleşmeyle birlikte vergi idarelerinin de analitik kapasitesinin ciddi biçimde arttığını belirten Vardal,

“Eskiden denetimler geriye dönük yapılırdı. Bugün ise sistemler anlık veri izliyor. Şirketlerin finansal hareketleri çok daha şeffaf ve izlenebilir. Bu da hata toleransını neredeyse sıfıra indiriyor,” diyor.

Özellikle Reckitt Benckiser Türkiye gibi çok uluslu yapılarda görev aldığı dönemlerde; transfer fiyatlandırması, sınır ötesi işlemler ve grup içi kontrol mekanizmalarının doğru kurgulanmamasının, şirketler için görünmeyen ama ciddi riskler doğurabildiğini deneyimlediğini aktaran Vardal’a göre, finans ve vergi fonksiyonları artık operasyonel değil stratejik birer yönetim alanı olarak ele alınmalı.

Rakam Okumak Yetmez, Risk Okumak Gerekir

Şirketlerin en büyük yanılgısının finansal başarıyı yalnızca kâr rakamlarıyla ölçmek olduğunu vurgulayan Vardal,

“Bir şirket bugün kârlı görünebilir; ancak altında ciddi uyum, vergi ve süreç riskleri taşıyorsa bu kârlılık sürdürülebilir değildir,” diyor.

Vardal’a göre riskler çoğunlukla üç temel noktada ortaya çıkıyor:

Güncellenmeyen süreçler

Zayıf iç kontrol yapıları

Verginin hâlâ yalnızca bir maliyet kalemi olarak görülmesi

Vergiyi stratejik bir yönetim fonksiyonu olarak konumlandıran ve veri temelli karar alma mekanizmaları kuran şirketlerin bu noktada ayrıştığını belirten Vardal, finansın geleceğinin; insan, sistem ve analitiğin birlikte çalıştığı risk odaklı bir yönetişim modeli üzerine inşa edildiğini ifade ediyor.