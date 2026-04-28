Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Avusturya'ya ziyarette bulunacak. 29 30 Nisan'da gerçekleşecek olan bu ziyarette Fidan, Avusturyalı yetkililerle görüşecek.

Türkiye ile Avusturya arasındaki ikili ilişkileri siyasi, ekonomik, ticari, askeri, kültürel ve beşeri boyutlarıyla bütüncül bir yaklaşımla ele alacak.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik perspektifini koruduğunu dile getirecek Fidan, İran ile ABD arasındaki savaşın kalıcı şekilde sona erdirilmesi amacıyla ortaya konulan çabalara Türkiye'nin destek vermeyi sürdüreceğini kaydedecek.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan, Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüşecek. Avusturya Şansölyesi Christian Stocker tarafından kabul edilecek ve AGİT Genel Sekreteri Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ile bir araya gelecek Fidan, Viyana Diplomasi Akademisi'nde düzenlenecek konferansta hitapta bulunacak ve Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Fidan'ın yapacağı görüşmelerde, Türkiye ile Avusturya arasındaki ikili ilişkileri, siyasi, ekonomik, ticari, askeri, kültürel ve beşeri boyutlarıyla bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak ve mevcut işbirliği alanlarının daha da derinleştirilmesine yönelik imkanlar değerlendirilecek. Türkiye ve Avusturya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması ile karşılıklı yatırımların teşvik edilmesine yönelik mevcut potansiyele ve fırsatlara dikkati çekecek olan Fidan, Avusturya ile başta enerji, dijitalleşme, bağlantısallık ve savunma sanayii olmak üzere stratejik nitelik taşıyan alanlarda işbirliği potansiyelinin altını çizecek.

Türkiye'nin AB'ye tam üyelik perspektifi vurgulanacak

Türkiye'nin Avusturya'daki Türk toplumunun huzur, refah ve toplumsal uyumuna atfettiği önemi vurgulayacak Fidan, Türk toplumunun hak ve menfaatlerinin korunmasının öncelikli bir husus olduğunu vurgulayacak.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan vizyon doğrultusunda, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik perspektifini koruduğunu dile getirecek. Türkiye-AB ilişkilerine stratejik bir vizyonla yaklaşılarak, dar siyasi hesaplara alet edilmemesinin tüm tarafların çıkarına olduğunu vurgulayacak olan Fidan, Türkiye-AB ilişkilerindeki mevcut tıkanıklıkların aşılması için daha kapsamlı ve kurumsal bir işbirliği yaklaşımına ihtiyaç olduğunu kaydedecek.

HÜRMÜZ BOĞAZI GÜNDEMDE

Bakan Fidan, temaslarında Rusya-Ukrayna savaşında tarafların tekrar müzakere masasına oturmasına ve savaşın adil ve sürdürülebilir bir barışla sona erdirilmesine yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini belirtecek.

İran ile ABD arasındaki savaşın kalıcı şekilde sona erdirilmesi amacıyla ortaya konulan çabalara Türkiye'nin destek vermeyi sürdüreceğini ifade edecek Fidan, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin bir an önce sağlanması ve anılan Boğaz'da savaş öncesi statükoya dönülmesine yönelik küresel ihtiyacı vurgulayacak.

Fidan, İsrail'in Gazze'de ateşkes ihlallerini ve barış planını akamete uğratmaya yönelik adımlarını sürdürdüğüne dikkati çekecek, Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik ettiğine ve işgalini sistematik biçimde genişlettiğine işaret edecek. Hakan Fidan, İsrail'in işgal ve yıkım politikalarının tüm bölgede barış ve istikrarı tehdit ettiğini kaydedecek.