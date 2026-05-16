Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Teğmen Caddesi üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen gerginlik, tarafların birbirine tekmeler ve yumruklarla saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Sokak ortasında yaşanan arbedede tekme ve yumrukların hedefi olan 3 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları darbelerle yaralandı. Çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı kavga, durumun emniyet güçlerine bildirilmesiyle sona erdi.
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerden alınan bilgiye göre, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.