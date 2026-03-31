İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu’nun başrollerini paylaştığı “Doktor Başka Hayatta” dizisi, sezona giriş yaptı. Pazar akşamları izleyiciyle buluşan yapım, henüz 4. bölümüyle ekrana gelmişken dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

PROJEDEN AYRILDIĞINI DUYURDU

Dizinin arka planında bir kriz ortaya çıktı. Projenin senaristi Pınar Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla diziden bir süre önce ayrıldığını duyurdu.

Bulut, aynı açıklamada televizyon yazarlığını da bıraktığını ifade ederek, sektörün mevcut koşullarında bu sürelerle istediği şekilde bir hikaye anlatmanın mümkün olmadığını düşündüğünü belirtti. Kararının herhangi bir kişi ya da kurumla ilgili olmadığını vurgulayan Bulut, sistemle uyuşmazlık yaşadığını dile getirdi.

YENİ SENARİSTLER NETLEŞTİ

Öte yandan dizinin yeni senaristleri de netleşti. “Doktor Başka Hayatta”nın senaryosunu 6. bölümden itibaren Bonfil ve Beydilli kaleme alacak.