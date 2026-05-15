Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı ve ünlü ekonomist Gita Gopinath, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki üst düzey görüşmelere yönelik çarpıcı bir çıkış yaptı. Perşembe günü X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Gopinath, masadaki temsilci profilinin küresel ekonomi yönetimindeki cinsiyet eşitsizliğini gözler önüne serdiğini söyledi.

"MASANIN HİÇBİR YERİNDE KADIN YOK"

Zirveden yansıyan ve yalnızca erkek yetkililerin yer aldığı kareyi eleştiren Gopinath, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Liyakatin sonunun bir tablosu: Dünyanın en büyük iki ekonomisinin toplantısı ve masada tek bir kadın bile yok."

Gopinath’ın bu sözleri, karar alma mekanizmalarında kadınların dışlanmasına yönelik küresel bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.

EKONOMİ DÜNYASINDA CİNSİYET UÇURUMU DERİNŞELİYOR

Kadınlar profesyonel alanlarda önemli adımlar atmaya devam etse de ekonomi bilimi ve yönetimi halen erkeklerin domine ettiği bir alan. Research Paper in Economics (RePec) verilerine göre, dünya genelinde kadın ekonomistlerin oranı yalnızca yüzde 27 seviyelerinde seyrediyor.

AKADEMİDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Akademik kanatta da tablo pek iç açıcı değil. Harvard Business School tarafından paylaşılan verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi alanında doktora eğitimine başlayan kadınların oranı 2024 yılında üst üste üçüncü kez düşüş gösterdi.