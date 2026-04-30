Dünya genelinde perakende sektöründe yaşanan dalgalanmalar ve değişen tüketici tercihleri, köklü markalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden etkilenen son şirketlerden biri de 1979 yılında usta kuyumcu Stephen Tyler tarafından kurulan Purely Diamonds (Stephen Tyler Ltd) oldu. Sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren şirket, iflas koruma başvurusunda bulundu.

MÜCEVHER DÜNYASINDA GÜÇLÜ BİR GEÇMİŞE SAHİPTİ

Özellikle el işçiliğiyle hazırlanan nişan yüzükleri ve alyans tasarımlarıyla tanınan şirket, Londra ve Manchester’daki seçkin mağazalarıyla müşterilerine hizmet veriyordu. İngiliz marka, yıllar içinde mücevher sektörünün önemli oyuncularıyla kurduğu iş birlikleri sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu.

DÜNYA DEVİ MARKALARLA ÇALIŞTI

Purely Diamonds, faaliyet gösterdiği süreç boyunca De Beers, Beaverbrooks ve Goldsmiths gibi uluslararası mücevher markalarıyla ortak projelere imza attı. Bu iş birlikleri, şirketin sektörde güvenilir ve prestijli bir konum elde etmesine katkı sağladı.

ŞİRKETİ KAPATMAK YERİNE AYAĞA KALDIRMAK HEDEFLENİYOR

İflas koruma süreci kapsamında şirket yönetimi, Antony Batty & Co tarafından görevlendirilen uzman yöneticilere devredildi. Yetkililer, öncelikli amaçlarının markayı tamamen kapatmak olmadığını, aksine finansal yapıyı güçlendirerek şirketi yeniden yapılandırmak olduğunu belirtti.

GELENEKSEL PERAKENDE MODELİ ZORLANIYOR

Uzmanlara göre Purely Diamonds’ın yaşadığı finansal sıkıntılar, yalnızca şirkete özgü bir durum değil. İngiltere’de perakende sektöründe son yıllarda yaşanan dönüşüm, birçok köklü işletmeyi benzer sorunlarla karşı karşıya bırakıyor.