Seyahat rotalarında stratejik bir nokta olarak öne çıkan ve dört ülkeyi aynı görüş açısında buluşturan coğrafi merkezler, turizm ve lojistikte dikkat çekiyor. Zambezi Nehri üzerinde bulunan Kazungula bölgesi ile İsviçre Alpleri’ndeki Hoher Kasten dağı, ziyaretçilerine tek bir noktadan çok sayıda ülkeyi görme imkanı sunuyor.

BÖLGENİN EN KRİTİK GEÇİŞ GÜZERGAHI

Güney Afrika’da Botsvana, Namibya, Zambiya ve Zimbabve sınırlarının birbirine yalnızca birkaç yüz metre mesafede olduğu Kazungula Dörtlü Noktası, bölgenin en kritik geçiş güzergahı olarak tanımlanıyor.

923 metre uzunluğundaki Kazungula Köprüsü, doğrudan Zambiya ve Botsvana’yı birbirine bağlayacak şekilde inşa edildi. Köprünün konumu, sınır ihlallerini önlemek amacıyla özel bir kavisle projelendirildi. Bu yapı sayesinde seyahat edenler köprü üzerindeyken;

Doğrudan bağlı olan Zambiya ve Botsvana topraklarını kullanabiliyor, birkaç metre mesafedeki Zimbabve sınırını görebiliyor, nehrin hemen karşı kıyısında yer alan Namibya’yı izleyebiliyor.

Köprü projesi öncesinde ulaşımın yalnızca feribotlarla sağlanması, bölgedeki ticari ve bireysel geçişlerde ciddi aksamalara neden oluyordu.

AVRUPA'NIN PANORAMİK ZİRVESİ

Coğrafi yakınlığın bir diğer örneği ise Avrupa’nın merkezinde, İsviçre Alpleri’nde yer alıyor. Hoher Kasten dağı, yüksek rakımı sayesinde açık havalarda dört farklı ülkenin Alplerini aynı anda görebilme fırsatı tanıyor.

Zirveye ulaşım, Brülisau kasabasından hareket eden teleferik hattı ile sekiz dakika içerisinde sağlanıyor. Gözlem noktasından; Almanya, Avusturya, İtalya ve Fransa topraklarını kapsayan geniş bir görüş açısı elde ediliyor.