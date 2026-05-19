Gaziantep Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısında söz alan CHP’li Meclis Üyesi Ersin Atar, yıllardır tartışma konusu olan Tugay arazisindeki cami projesine ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Kamuoyuna büyük vaatlerle duyurulan projenin aradan geçen yıllara rağmen tamamlanmadığını belirten Atar, buna karşın bölgede ciddi bir doğa tahribatı yaşandığını savundu.

“VERİLEN SÖZLER TUTULMADI”

2023 yılı öncesinde projenin kısa sürede tamamlanacağının açıklandığını hatırlatan Atar, “Kamuoyuna görkemli açıklamalar yapıldı. Ancak geçen zamana rağmen ortada tamamlanmış bir proje yok. Buna karşılık yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda ağaç kesildiğine dair ciddi iddialar ve görüntüler var” dedi.

Gaziantep halkının bugün temel sorular sorduğunu ifade eden Atar, “Madem cami yapılmadı, o halde bu ağaçlar neden kesildi? Verilen sözler neden tutulmadı? Kamuoyuna açıklanan proje hangi aşamada?” diye konuştu.

AĞAÇLAR KESİLDİ, PROJE KALDI

Projeye ilişkin daha önce yapılan resmi açıklamalarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından statik hesapların ve zemin etütlerinin yeniden değerlendirildiği belirtilmişti. Dünyanın önde gelen mühendislik firmalarıyla çalışıldığı ve inşaat sürecinin yeniden başlayacağı ifade edilmişti. Açıklamalarda ayrıca yapılacak caminin kubbe yüksekliği ve büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük camileri arasında yer alacağı öne sürülmüştü. Ancak 2026 yılına gelinmesine rağmen projede somut bir ilerleme görülmemesi dikkat çekiyor.

“CAZİBE MERKEZİ” TARTIŞMASI

Tugay bölgesinin yeni bir yaşam alanına dönüştürüleceği ve cami projesinin bölgeyi “cazibe merkezi” haline getireceği yönündeki açıklamalar da tartışmaları beraberinde getirdi. Kamuoyunda, bölgedeki müdahalelerin yalnızca ibadethane projesiyle sınırlı kalmayacağı yönünde soru işaretleri oluştu.

Atar, Şehitkamil Belediye Başkanı’nın geçmişte Tugay arazisinde ağaç kesilmesi ihtimaline karşı “Gerekirse dozerin önüne yatarım” dediğini anımsatarak, bugün yaşananlara karşı sessiz kalınmasının da tartışma yarattığını söyledi.

“GAZİANTEP’İN YEŞİLİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Konuyu Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme getirmelerinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur’un kendisine tepki gösterdiğini aktaran Atar, “Orada ağaç kesilmedi, bunu nereden çıkarıyorsunuz?’ denildi. Ancak görüntüler ortada. Takdiri Gaziantepli hemşehrilerimize bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

Atar, tartışmanın siyasi değil kamusal bir mesele olduğunu vurgulayarak, “Bizim meselemiz şehrimizin geleceği, doğası ve kamusal alanlarının korunmasıdır. Tugay arazisi Gaziantep’in en değerli bölgelerinden biridir. Bu alanla ilgili tüm süreç şeffaf yürütülmeli” dedi. Açıklamasının sonunda doğa ve kamusal alan vurgusu yapan Atar, “Gaziantep’in yeşiline, doğasına ve şehir hafızasına sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.