Baotou şehrinin kuzeyindeki otlak arazide bulunan Bayan Obo, madencilik sektöründe "nadir toprakların kalbi" olarak kabul ediliyor. İlk kez 1927 yılında jeolog Dinh Dao Hanh tarafından keşfedilen kaya katmanları, bir asırlık araştırma ve işletme sürecinin ardından stratejik bir hammadde merkezine dönüştü. Maden; nadir toprak elementlerinin yanı sıra demir, niyobyum ve yüksek teknoloji üretiminde kullanılan pek çok stratejik metali içeriyor.

DEVASA AÇIK OCAK

Bayan Obo maden sahasının merkezinde yer alan açık ocak, yaklaşık 3 kilometre uzunluğu, 2 kilometre genişliği ve 280 metre derinliği ile yeryüzündeki en büyük maden çukurlarından birini oluşturuyor. 80-90 katlı bir binanın yüksekliğine eşdeğer olan bu derinlikte, onlarca dev maden makinesi ve ağır vasıta aralıksız bir sanayi döngüsü içerisinde çalışıyor. Çıkarılan her ton cevher; elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri, yarı iletken çipler ve savunma sanayii ekipmanlarının üretiminde vazgeçilmez bir hammadde kaynağı olarak küresel pazara sunuluyor.

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN KRİTİK ROL

Nadir toprak elementleri; akıllı telefon ekranlarından elektrikli araç bataryalarına, kalıcı mıknatıslı motorlardan temiz enerji sistemlerine kadar modern teknolojinin her alanında kilit rol oynuyor. Rüzgar türbinlerinin verimliliğini artırmada ve enerji tüketimini azaltmada stratejik öneme sahip olan bu elementler, aynı zamanda gelişmiş savunma sistemlerinin üretiminde de ikame edilemez bir bileşen olarak görülüyor. Uzmanlar, bu elementlerin arz kontrolünün geleceğin küresel ekonomisinde belirleyici bir güç olduğunu vurguladı.

Bayan Obo, hammadde sömürüsünün ötesine geçerek kaynaklarını turizm ve eğitim alanında da ekonomiye kazandırıyor. Maden sahası içerisinde kurulan sergi alanları ve düzenlenen teknik geziler sayesinde ziyaretçilere ham cevherin teknolojik bileşenlere dönüşüm süreci aktarılıyor. 2024 yılı itibarıyla 150 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan bölge; jeolojik bilim festivalleri ve nadir toprak elementleri fuarlarıyla "deneyim ve bilgi odaklı" yeni bir ekonomik modelin temsilcisi haline geldi. Yaklaşık 100 yıl önce tesadüfen bulunan bu sahanın, Çin’in teknolojik rekabetteki en güçlü varlıklarından biri olduğu belirtildi.