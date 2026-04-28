Küresel askeri güç dengelerini analiz eden Global Firepower, 2026 yılının en seçkin askeri birliklerini belirledi. Eğitim süreçleri, sınır ötesi operasyon tecrübeleri ve taktiksel üstünlük kriterlerine göre hazırlanan listede, Bordo Bereliler'in konumu uluslararası askeri arenada geniş yankı uyandırdı. Birçok Avrupa ve Asya ülkesinin özel birimlerini geride bırakan Bordo Bereliler, operasyonel kabiliyetiyle listenin zirve ortaklarından biri oldu.
İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÖZEL KUVVETLERİ 2026 LİSTESİ
- NAVY SEALS & DELTA FORCE – ABD
- SAS & SBS – BİRLEŞİK KRALLIK
- SPETSNAZ – RUSYA
- BORDO BERELİLER – TÜRKİYE
- SHAYETET 13 – İSRAİL
- GIGN – FRANSA
- JTF2 – KANADA
- GSG 9 – ALMANYA
- NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN
- SASR – AVUSTRALYA
- SNOW LEOPARD UNIT – ÇİN
- GIS – İTALYA
- JW GROM – POLONYA
- 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE
- NZSAS – YENİ ZELANDA
- SSG – PAKİSTAN
- SAT – JAPONYA
- UNIT 777 – MISIR
- BOPE – BREZİLYA
- KCT – HOLLANDA
- KOPASSUS – ENDONEZYA
- GEO – İSPANYA
- EKAM – YUNANİSTAN
- FSK – NORVEÇ
- SOG – İSVEÇ
BORDO BERELİLER DÜNYA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı gösteren Bordo Bereliler, listede 4. sıraya yerleşerek Türkiye'nin askeri gücünü tescilledi. Özellikle Suriye ve Irak'taki aktif görevleri ve disiplinli eğitim süreçleriyle dikkat çeken birim; Fransa, Almanya ve Kanada gibi ülkelerin özel kuvvetlerini geride bırakmayı başardı. Listenin zirvesinde ise kara, deniz ve havada çok yönlü operasyon kabiliyetiyle ABD ve Birleşik Krallık birimleri yer aldı.