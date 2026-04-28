Küresel askeri güç dengelerini analiz eden Global Firepower, 2026 yılının en seçkin askeri birliklerini belirledi. Eğitim süreçleri, sınır ötesi operasyon tecrübeleri ve taktiksel üstünlük kriterlerine göre hazırlanan listede, Bordo Bereliler'in konumu uluslararası askeri arenada geniş yankı uyandırdı. Birçok Avrupa ve Asya ülkesinin özel birimlerini geride bırakan Bordo Bereliler, operasyonel kabiliyetiyle listenin zirve ortaklarından biri oldu.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÖZEL KUVVETLERİ 2026 LİSTESİ

NAVY SEALS & DELTA FORCE – ABD SAS & SBS – BİRLEŞİK KRALLIK SPETSNAZ – RUSYA BORDO BERELİLER – TÜRKİYE SHAYETET 13 – İSRAİL GIGN – FRANSA JTF2 – KANADA GSG 9 – ALMANYA NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN SASR – AVUSTRALYA SNOW LEOPARD UNIT – ÇİN GIS – İTALYA JW GROM – POLONYA 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE NZSAS – YENİ ZELANDA SSG – PAKİSTAN SAT – JAPONYA UNIT 777 – MISIR BOPE – BREZİLYA KCT – HOLLANDA KOPASSUS – ENDONEZYA GEO – İSPANYA EKAM – YUNANİSTAN FSK – NORVEÇ SOG – İSVEÇ

BORDO BERELİLER DÜNYA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı gösteren Bordo Bereliler, listede 4. sıraya yerleşerek Türkiye'nin askeri gücünü tescilledi. Özellikle Suriye ve Irak'taki aktif görevleri ve disiplinli eğitim süreçleriyle dikkat çeken birim; Fransa, Almanya ve Kanada gibi ülkelerin özel kuvvetlerini geride bırakmayı başardı. Listenin zirvesinde ise kara, deniz ve havada çok yönlü operasyon kabiliyetiyle ABD ve Birleşik Krallık birimleri yer aldı.