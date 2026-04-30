Dünya genelinde en iyi plajları belirlemek için toplanan jüri, 2026 yılına damga vuran destinasyonları paylaştı. Yapılan değerlendirme sonucunda Filipinler’in Palawan adasında yer alan Entalula Plajı listenin zirvede yer aldı. Yunanistan’ın Kefalonya adasındaki Fteri Plajı ise ikinci sıraya yerleşti. Türkiye’den listeye ise tek bir plajımız girdi. İşte o liste... 1- Entalula Plajı, Filipinler 2- Fteri Plajı, Yunanistan 3- Wharton Plajı, Avustralya 4- Nosy Iranja, Madagaskar 5- East Beach, Vomo Adası, Fij 6- Shoal Bay East, Anguilla 7- Dhigurah, Maldivler 8- Playa Balandra, Meksika 9- Koh Rong, Kamboçya 10- Donald Duck Bay, Tayland 29- Kaputaş Plajı, Türkiye

