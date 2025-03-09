Orfield, “İçeri girenleri tamamen karanlıkta oturmaya davet ediyoruz. Oda ne kadar sessizse, duyacağınız şeyler o kadar fazla olur” diyor. İçeride kalan kişiler kalp atışlarını, akciğerlerinin çalışmasını hatta midelerinin gurultularını bile yüksek sesle duyabiliyor.

1990'LARDA İNŞA EDİLDİ

Yankısız Oda, 1990’lı yıllarda inşa edildi. Odada 70 cm uzunluğundaki özel köpük paneller kullanılarak ses dalgalarının emilmesi sağlanıyor. Ağır beton duvarlar, dış dünyadan gelen tüm sesleri engelliyor ve içeri girenleri neredeyse mutlak bir sessizliğe hapsediyor.

Odaya giren kişiler, ağır ve ses geçirmez kapılar kapandığında gerçek bir sessizlikle karşılaşıyor. Dışarıdan gelen hiçbir gürültünün duyulmadığı ortam, kişilerin yalnızca kendi vücut seslerini duymasına neden oluyor.

YER ALTI TİTREŞİMLERİNDEN BİLE İZOLE

Odanın en dikkat çekici özelliklerinden biri de titreşimlerden izole edilmesi. Oda, Londra’daki metro hatlarının hemen üzerinde yer alıyor. Ancak iç bölüm, özel yaylar üzerine monte edildiği için yer altı titreşimlerinin içeriye ulaşması engelleniyor. Ayrıca odanın tabanı, metal bir ızgaradan oluşuyor.

Yankısız ortamda hiçbir yankı ve dış ses olmadığı için insan beyni bu duruma alışmakta zorlanıyor. Bu da içeride uzun süre kalan kişilerde denge kaybı ve baş dönmesine yol açabiliyor.

Orfield, odada geçirilen sürenin fiziksel ve psikolojik etkiler yaratabileceğini vurguluyor: “Anechoic Chamber’da insan, sesin kendisi haline gelir.”