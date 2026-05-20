Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde yapımı süren ve tamamlandığında dünyanın en yüksek yapısı unvanını Dubai’deki Burj Khalifa’dan devralacak olan Cidde Kulesi inşaatında uzun süren sessizlik bozuldu. Krallığın 2030 vizyonu doğrultusunda inşa edilen ve yaklaşık 1008 metre yüksekliğe ulaşması beklenen devasa yapıda çalışmalar geçtiğimiz dönemde yeniden hız kazandı. Projenin merkezinde yer aldığı Cidde Ekonomi Şehri’nin kalbi olması planlanan kulede, son yapılan çalışmalarla birlikte yüzüncü kat geçildi ve alt katlarda cam cephe kaplama işlemlerine başlandı.

156 KAT VE 59 ASANSÖR BULUNUYOR

Projenin tarihsel süreci 2011 yılına kadar uzanıyor. İlk olarak kamuoyuna tanıtıldığında üç yıl içinde bitirilmesi öngörülen yapı, teknik zorluklar ve yatırımcı değişimleri gibi pek çok engelle karşılaştı. Kulenin tasarımı, Burj Khalifa’nın da mimarı olan Adrian Smith tarafından gerçekleştirildi. Mimari form olarak çöl bitkilerinin genç yapraklarından esinlenilen gökdelen, yukarıya doğru daralan aerodinamik bir yapıya sahip. Binanın teknik detaylarında 156 kat ve 59 asansör bulunurken, yapının üst kısmındaki yaklaşık 350 metrelik bölümün kullanım amacı olmayan dev bir çelik kuleden oluşması planlanıyor. Bu stratejik tasarım, binanın bir kilometre barajını aşarak rekor kırmasını sağlayacak.

DURAKLAMA DÖNEMİNE GİREN İNŞAAT YENİDEN HIZ KAZANDI

Nisan 2013’te başlayan inşaat süreci, ana yüklenici firmanın yönetim kademesindeki tutuklamalar ve ardından gelen küresel pandemi gibi nedenlerle uzun yıllar duraklama dönemine girmişti. 2017 yılından itibaren defalarca ertelenen açılış tarihi, yeni yüklenicilerin belirlenmesi ve inşaatın Ocak 2025’te yeniden tam kapasiteyle başlamasıyla netleşmeye başladı. Teknik ekiplerin paylaştığı son bilgilere göre, yapının en zorlu kısımlarından biri olan betonarme işlemlerinin 2026 yılının Ağustos ayı civarında tamamlanması bekleniyor. Beton dökme işleminin bitmesiyle birlikte binanın yaklaşık bir kilometrelik tam yüksekliğine 2027 yılının başında ulaşacağı öngörülüyor.

GÖZLER REKORA ÇEVRİLDİ

Güncel çalışma takvimine göre Cidde Kulesi’nin tüm dış cephe ve çevre düzenlemeleriyle birlikte Ağustos 2028 tarihinde kapılarını açması hedefleniyor. İçerisinde lüks otel zincirleri, ofisler, konutlar ve 640 metre yükseklikte bir seyir terası barındıracak olan gökdelen, tamamlandığında modern mühendisliğin ulaştığı en uç noktalardan birini temsil edecek. Projenin son aşamasına girilmesiyle birlikte gözler, 828 metrelik mevcut rekorun resmi olarak ne zaman geride bırakılacağına çevrilmiş durumda.