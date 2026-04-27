Yatırımcılar S&P 500'ün 7.165 puanlık zirvesini kutlarken, arka planda "Buffett Göstergesi" alarm veriyor. Buffett’ın bizzat "ateşle oynuyorsunuz" dediği %200 eşiği, %232’ye fırladı.

Piyasa değerinin GSYİH'ye oranı olan Buffett Göstergesi, %232 ile tüm zamanların en tehlikeli seviyesine ulaştı.

Tarih tekerrür ediyor: 2000 yılındaki BT balonunda bu gösterge %200'e vurmuş ve borsa yarı yarıya çökmüştü.

2021 şoku: Gösterge %200'ü aştığında piyasa %19 çakılmıştı. Şimdi durum çok daha 'vahim'.

325 milyar dolarlık hazırlık

Buffett sadece uyarmıyor, harekete geçiyor. Berkshire Hathaway'in elindeki 325 milyar dolarlık rekor nakit, finans tarihine bir 'kaçış planı' olarak sızdı:

Apple ve BofA Satışı: Ucuzdan alıp zengin olan adam, dev hisselerini elden çıkarmaya başlamış.

Satın alacak bir şey yok: Buffett için piyasa o kadar 'pahalı' ki, alacak tek bir mantıklı kağıt bile bulamıyor.

1929 kabusu geri mi dönüyor?

Hedge fon yöneticisi Mark Spitznagel uyardı: Merkez Bankaları yıkılacak bir "kağıt ev" inşa etmiş.

S&P 500’ün Fiyat/Kazanç (P/E) oranı 28'i geçti. 100 yıllık ortalama olan 17'den tam %60 daha pahalı.

Kar marjları GSYİH'nin %12'sine ulaşarak normalin iki katına çıktı. Buffett’a göre bu durumun normalleşmesi 'yerçekimi' etkisi yaratacak.