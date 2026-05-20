Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti kurmak için Samsun’a çıkışını andığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması kursağımızda kaldı. Orman alanlarını ranta açan düzenlemeyle 23 ilde bulunan 864 bin 699 metrekare orman alanı Hazine’ye devredildi. Bu alanlarda imar değişiklikleri yapılıp özelleştirme yoluyla satılması bekleniyor.

HER BÖLGEDEN VAR

Cumhurbaşkanı kararıyla ormanını kaybeden yeni iller Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Denizli, Elazığ, Gümüşhane, Karabük, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak ve Zonguldak oldu.

114 SAYFALIK METİN

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 114 sayfalık Cumhurbaşkanı Kararı ile orman alanını kaybeden iller sıralamasında ilk sırayı Samsun aldı. 316 bin 429 metrekare ormanını kaybeden Samsun’un ardından Şanlıurfa, Bingöl, Gümüşhane, Denizli, Malatya ve Muğla ön sıralarda yer aldı. 114 sayfalık karar metninde neredeyse her bölgeden iller listeye girdi.

Kararda ormandan çıkarılan alanların en az 2 katı kadar Hazine arazisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından orman tesis edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsis edileceği belirtildi. Ancak uzmanlar, uygulama yüzünden devasa orman alanları kaybedilirken, orman iklimi olmayan illerde yapılmaya çalışılan ormanlaştırmalardan sonuç alınamadığını belirtti.

Bugüne kadar çok sayıda orman alanı ormandan çıkarılmasına karşın bu ormanlara karşılık bugüne kadar ülkenin neresinde ne kadar orman kurulduğuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

2.5 milyarlık Özelleştirme

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile pek çok ildeki kamu taşınmazının satış ihaleleri onaylandı. Muğla, Antalya, İstanbul, Ankara ve Nevşehir’deki yedi taşınmaz ve bir enerji santralini kapsayan ihalelerin toplam bedeli 2 milyar 433 milyon 500 bin liraya ulaştı.

SANTRAL DE SATILDI

Kararlara göre yedi ayrı taşınmaz satışı için verilen toplam bedel 1 milyar 698 milyon 500 bin lira oldu. Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali’nin işletme hakkı için verilen 735 milyon liralık teklif de eklendiğinde, aynı gün onaylanan özelleştirme işlemlerinin toplamı 2 milyar 433 milyon 500 bin liraya çıktı.

Özelleştirme kararlarında en dikkat çeken başlıklardan biri Muğla oldu. Bodrum’un Gökçebel Mahallesi’nde, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 839 ada 3 parsel ile 878 ada 2 parsel numaralı toplam 25 bin 926.36 metrekarelik taşınmazların satışı onaylandı.

Bu satış onaylarının yanı sıra satışa hazırlık için izinler de verildi. Ankara Alacaatlı’da bulunan bir gayrimenkulün de satış için imar değişikliği onaylandı.