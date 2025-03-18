Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD’ın iftarında açıklamalarda bulundu. Özbek açıklamasında Fenerbahçe’ye flaş bir göndermede bulundu. Özbek’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

‘MÜJDELER VAR’

"Yakında size vereceğimiz müjdeler var. Bunların bir kısmını 26 Nisan'daki genel kurulda açıklayacağız. Galatasaray sportif manada bir dünya markasıdır. Tesislerimizde eksikleri tamamlamak için harekete geçtik. Takımımız buraya geçti. Galatasaray'ın kendi değerleri var. Kenetlenmenin ve yaptığımız başarının sonuçlanması için birbirimize destek olmamız gerekiyor."

FENERBAHÇE’YE GÖNDERME

"25. şampiyonluğa giderken herkese şunu tavsiye ederim; sataşmalar, algı çalışmaları en üst seviyede. Geçen sene de bunu yaptılar. Ama hatırlatmak istiyorum. Tarih tekkerrürden ibarettir. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim şampiyonluk yolumuzda hiçbir etkinlikleri olmayacaktır. 2017 senesinde başkanlık dönemimde şu ifadeyi kullanmıştım, 'Fenerbahçe, 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız.' Gerçekten de o yolda yürüyoruz."

.