Dizinden geçirdiği menisküs ameliyatının ardından sahalara dönmeyi iple çeken 32 yaşındaki Paulo Dybala, aynı zamanda kariyerinin son büyük hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Sezon sonu Roma ile sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldız, 'son imzayı' bekliyor.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Dybala'nın menajeri Jorge Antun, oyuncusunun son kariyer hamlesi için Roma'da bulunuyor. Antun'un, Dybala'ya hem yeni doğan çocuğunu tebrik etmek hem de masadaki iki önemli teklifi iletmek için Roma'da olduğu belirtildi.

EN BÜYÜK TEKLİF TÜRKİYE'DEN

Haberde, Dybala için maddi açıdan masadaki en büyük teklifin Türkiye'den geldiği ifade edildi. "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi beklenen bir İstanbul kulübünün", 32 yaşındaki Arjantinli yıldıza 3 yıllık sözleşme önerdiği ve yıllık 6 milyon euro + bonuslar şeklinde bir teklifle geldiği belirtildi.

Diğer teklifin ise ülkesi Arjantin'in dev ekibi Boca Juniors'tan geldiği, ancak maddi açıdan Türkiye'den gelen teklif kadar tatmin edici olmadığı kaydedildi. Dybala için son kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmanın da önemli bir faktör olduğu vurgulandı.

SON KARAR AİLESİNDE

Partneri Oriana Sabatini ile birlikte Gia adında yeni bir kızları doğan çift, çocuklarını Arjantin'de büyütmeye sıcak baksa da Dybala için hala Avrupa ve Şampiyonlar Ligi faktörleri önemli. Çiftin, haziran ayına dek kararını vermesi ve transfer döneminin başlamasıyla Dybala'nın yeni takımına imza atması bekleniyor.