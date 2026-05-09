Almanya hükümeti, iklim hedefleri doğrultusunda elektrikli otomobillere geçişi hızlandırmak amacıyla hazırladığı yeni teşvik paketini kamuoyuna duyurdu. Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan program kapsamında, dar ve orta gelirli aileler elektrikli araç alımlarında 6 bin euroya kadar devlet desteği alabilecek.

Federal Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan plan çerçevesinde, 1 Ocak 2026'dan itibaren tescil edilmiş araçlar da geriye dönük olarak teşvik kapsamına dahil edilecek.

Yeni destek sistemi, önceki uygulamaların aksine hane geliri ve çocuk sayısını merkeze alıyor. M1 sınıfı tam elektrikli binek araçların yanı sıra menzil uzatıcılı modeller ve plug-in hibritlerin de destekleneceği programda, en yüksek ödeme yıllık geliri 45 bin euronun altında olan iki çocuklu ailelere yapılacak.

Gelir düzeyi yükseldikçe kademeli olarak azalan teşvik miktarı, 80 bin euro üzerindeki gelire sahip çocuksuz bireyler için tamamen kesilecek. Bir veya iki çocuğu olan ailelerde ise üst gelir sınırı 90 bin euro olarak belirlendi.

36 AY BOYUNCA SATILAMAYACAK

Teşvik sürecinin tamamen kağıtsız ve dijital ortamda yürütüleceği açıklandı. Sürücüler, BundID sistemi üzerinden yapacakları başvurularda son iki yıla ait gelir vergisi bildirimlerini ve çocuk parası belgelerini sisteme yükleyecek.

Artı49'da yer alan habere göre, yetkililer, başvuru sahiplerinin işlemlerini hızlandırmak için ELSTER sertifikası veya elektronik kimlik özelliklerini hazır bulundurmaları gerektiğini vurguladı. Destekten yararlanan araç sahiplerine, otomobili en az 36 ay boyunca kendi üzerlerine kayıtlı tutma ve ticari amaçla kullanmama şartı getirildi.

2029 YILINA KADAR SÜRECEK

Federal hükümet, 2029 yılına kadar sürecek olan bu dönüşüm programı için toplam 3 milyar euroluk dev bir kaynak ayırdı. Bu bütçe ile yaklaşık 800 bin aracın yollara çıkması hedeflenirken, her vatandaşın teşvikten yalnızca bir kez yararlanabileceği ve hane başına tek araç sınırı uygulanacağı bildirildi.