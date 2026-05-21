Dünya genelinde elektrikli otomobillere yönelik kullanıcı ilgisi artmaya devam ederken, üreticiler tedarik süreçlerinde sorunlarla karşılaşıyor.

BYD, yeni SUV modeli Great Tang için aldığı 100 bin adetlik ön siparişin teslimat tarihini, "Blade Battery 2.0" adlı batarya paketlerinin üretim kapasitesinin yetersiz kalması sebebiyle ileri bir tarihe çekti.

Otomotiv sektörüne yönelik yayın yapan carnewschina.com sitesinin haberine göre; yaşanan batarya tedariki problemi, BYD'nin yanı sıra üreticinin bünyesinde bulunan Fang Cheng Bao gibi ultra hızlı şarj desteğine sahip alt markalarını da etkiledi. Şirket, üretim açığını kapatabilmek ve Blade Battery 2.0 kapasitesini artırmak amacıyla ilgili üretim tesislerine teknik ekipler sevk etti.

Söz konusu gecikmelerden etkilenen Great Tang modelinin Türkiye pazarında satışına yönelik resmi bir planlama henüz bulunmazken, küresel çaptaki bu batarya tedariki aksamasının markanın Türkiye'deki mevcut model satışlarına yönelik etkisi takip ediliyor.