Başkent Tiran'daki organizasyonun beşinci gününde milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, kadınlar 57 kilo finalinde Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska ile karşılaştı. Rakibi karşısında teknik yapmakta zorlanan Elvira maçı 5-1 kaybederek gümüş madalyada kaldı. Büyük Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonaları’nda üst üste ikinci defa final kaybeden Elvira Süleyman Kamaloğlu, elemelerde Macar Tamara Dollak'ı 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde de UWW takımından Belaruslu Aryna Dzemchanka Martynava'yı 9-5 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Azerbaycanlı Zhala Aliyeva karşısında maçı 6-2 kazanarak finale çıktı. Elvira finalde Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska karşısında çok zorlandı ve 2025’den sonra 2026’ta da final kaybederek gümüş madalya kazandı.

