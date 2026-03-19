Cem YILDIRIM

Kuyruktaki vatandaşlardan ANKA’ya konuşan Kudret Yurttaş, “Bu sene buradayım. Ben emekli olamadım. Bizi dolandırdılar, ortada kaldık. Çocuklarım çalışıyorlar. Ben otelde kalıyorum. Oğlan geliyor otelin parasını yatırıyor. Benim de cebime koyuyor biraz. Öyle geçiniyorum. Buradaki yemek olmasa ben artık kime ne diyebilirim ” dedi.

AYLIKLAR KİRAYA YETMİYOR

Emeklilerin barınma krizinin derinleştiğini belirten Tüm Emekliler Sendikası (TES) Genel Başkanı Salman Hürkardeş SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Eskiden emekliler aylıklarının üçte biri ile mütevazı bir konutta otururken, 2020’den beri aylıklar kiraya yetmez oldu. Emekliler ekonomik kırıma uğradı. İzbe otel odaları, otogarlar, hastaneler, banka şubeleri ısınacak yer oldu” dedi.

KUYRUĞUN YÜZDE 90’I EMEKLİ

İzmir’deki kuyrukta bekleyen Kadir Uğur, “Buradaki insanların yüzde 90’ı emekli. Ev kirası olmuş 20 bin lira. Bu insanlar ne yapsın? Bizler garibanız, ekmeğe muhtacız. Buradaki yemek olmasa ne olacağımı düşünmek çok zor” diye konuştu.