Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2026 yılı Ramazan Bayramı’nda 4 bin lira olarak ödenen ikramiyelerin Kurban Bayramı’ndaki durumuna değinen Bakan Işıkhan, "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte 27-30 Mayıs tarihlerinde kutlanacak olan bayram öncesi ikramiye tutarı 4.000 TL olarak belirlendi.

ÖDEMELERDE HAK SAHİPLİĞİ DETAYI

SGK uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu ikramiyelerin tüm hak sahiplerine aynı tutarda yatırılmayacağını belirtti. Erdursun, ödemelerin kişilerin emeklilik ve hak sahipliği statüsüne göre kademelendirildiğini ifade etti.

Erdursun'un açıklamasına göre ödeme planı şu şekildedir:

"Kurban Bayramı’nda emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinde herhangi bir artış yapılmayacak ve tutar 4.000 TL olarak uygulanacaktır. Ancak tüm emekliler bu tutarı aynı şekilde almayacaktır. Ödemeler, hak sahipliği durumuna göre farklılık göstermektedir:

-Kendi primleriyle emekli olanlara: 4.000 TL

-Dul olup çalışmayan veya emekli olmayanlara: 3.000 TL

-Dul olup çalışan ya da emekli olanlara: 2.000 TL

-Yetim aylığı alanlara: 1.000 TL"

Yapılan düzenleme ve açıklanan veriler doğrultusunda, Kurban Bayramı ikramiyeleri tek bir standart üzerinden değil, dört farklı kategoride hesaplara yatırılacak.

Buna göre hak sahipleri; "1.000 TL, 2.000 TL, 3.000 TL ve 4.000 TL olarak farklı tutarlarda" ödeme alacaklar.

27-30 Mayıs tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilecek olan bu ödemeler, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenen hisse oranlarına göre vatandaşların banka hesaplarına aktarılacak.