Bayram ikramiyeleri, uzun yıllardır yalnızca emeklilerin gündeminde değil, aynı zamanda siber dolandırıcıların da hedefinde yer alıyor. 2026 yılına ait ödeme takviminin açıklanmasının ardından, dolandırıcılık şebekeleri “ikramiye farkı” bahanesiyle yeni bir oltalama yöntemi geliştirdi.

SAHTE MESAJLARLA VATANDAŞLAR HEDEF ALINIYORR

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, dolandırıcılar, emeklilere gönderilen kısa mesajlar üzerinden güven kazanmaya çalışıyor. “3.000 TL ek zam yapıldı, farkı almak için e-Devlet linkine tıklayın” şeklindeki mesajlarla vatandaşlar sahte internet sitelerine yönlendiriliyor. Bu sitelerde kimlik ve banka bilgilerini paylaşan kişiler, hesaplarındaki parayı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

BANKA HESAPLARI BOŞALTILIYOR

Uzmanlara göre, yalnızca hesap bakiyeleri değil, kişisel bilgiler de kötü amaçlı kullanılıyor. Ele geçirilen veriler sayesinde mağdurlar adına banka işlemleri yapılabiliyor, hatta bazı durumlarda ihtiyaç kredisi çekilerek maddi zarar daha da büyüyor. Çalınan paralar ise takip edilmesi zor hesaplara aktarılıyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Siber güvenlik uzmanları, “Hiçbir devlet kurumu SMS ile link gönderip şifre istemez. İkramiyeler başvuru gerekmeksizin otomatik yatar. Linke tıklamak, evinizin anahtarını hırsıza teslim etmektir” uyarısında bulunuyor.

GÜVENDE KALMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yetkililer, şüpheli bağlantıların kesinlikle açılmaması gerektiğini vurguluyor. Resmî işlemlerin yalnızca güvenilir uygulamalar ve kurumların kendi platformları üzerinden yapılması öneriliyor. Ayrıca telefonda kendisini görevli olarak tanıtan kişilere kişisel bilgi ya da şifre verilmemesi gerektiğinin altı çiziliyor.