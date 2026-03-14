Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi ve emekli maaşı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara geçiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların maaşları ve bayram ikramiyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen ödeme takvimine göre farklı günlerde hesaplara aktarılacak.

Kademeli olarak yapılacak ödemelerin 19 Mart’a kadar tamamlanması planlanıyor.

SSK (4A) EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ

SSK (4A) kapsamında gelir veya aylık alan emekliler için ödeme süreci bugün devreye girdi. Her ayın 17, 18, 19 ve 20’nci günlerinde maaş alan SSK emeklileri, hem aylıklarını hem de Ramazan Bayramı ikramiyelerini bugün itibarıyla banka hesaplarında görebilecek.

Maaş günü 21 ile 23 Mart arasında olan hak sahiplerinin ödemeleri 15 Mart’ta yapılacak. Ödeme günü 24, 25 ve 26 Mart olan SSK emeklilerinin maaş ve ikramiyeleri ise 16 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur (4B) kapsamında aylık alan emekliler için de maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri kademeli şekilde gerçekleştirilecek.

Ödeme günü 25 ve 26 olan Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına 17 Mart’ta ödeme yapılacak. Ödeme günü 27 ve 28 olan hak sahipleri ise maaş ve ikramiyelerini 18 Mart’ta alacak.

EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ TEK GÜNDE

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri ise tek seferde yapılacak. Bu kapsamda hak sahiplerinin ödemeleri 19 Mart 2026 tarihinde banka hesaplarına aktarılacak.

ÖDEMELER 19 MART'TA TAMAMLANACAK

Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin maaş ve ikramiyelerini zamanında alabilmesi için hazırlanan ödeme takvimi kapsamında tüm ödemelerin 19 Mart 2026’ya kadar tamamlanması planlanıyor. Böylece milyonlarca emekli, bayram öncesi hem aylıklarını hem de ikramiyelerini hesaplarında görmüş olacak.