CHP lideri Özgür Özel ara seçim istedi, zorunluluk için 22 milletvekilinin istifası formülünü gündeme getirdi. “Gündemimizde yok” diyerek kapıyı kapatan Erdoğan ise 2003’te ara seçim ile milletvekili olmuştu. Ara seçime karar verilirse İstanbul (2), Kastamonu, Afyon, Hatay, Adıyaman, Kırıkkale ve Kocaeli’de sandık kurulacak. Ara seçim Anayasa gereği TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde her seçim döneminde bir kez yapılıyor. Bunun için genel seçimin üzerinden en az 30 ay geçmesi gerekiyor.

Türkiye’de bugüne kadar 10 kez ara seçim yapıldı. 1947’deki ilk ara seçimde bir ilk de yaşandı. Rum kökenli Nikola Fakaçelli CHP’den vekil oldu. Kurtuluş Savaşına katılan 5 generalden biri ola Refet Bele de bu seçimle Meclis’e girdi.

1948’de 13, 1949’da ise 14 boş sandalye için ara seçim yapıldı ve tümünü CHP kazandı. Sağlık eski Bakanı Lütfü Kırdar bu seçimde milletvekili oldu. 1951’de ise 20 boş sandalye için yapılan ara seçimde Adnan Menderes’in Demokrat Partisi 18 üyelik kazandı. 2 milletvekilliği CHP’nin oldu. 1966’da tek üyelik için Hatay’daki seçimi Süleyman Demirel’in Adalet Partisi (AP) kazandı.1968’de 5 üyeliğin tümünü AP, 1975’te 6 boş üyeliğin 5’ini AP birini CHP, 1979’da ise 5 boş üyeliğin hepsini AP kazandı.

Erdoğan’ın kazandığı seçimi böyle duyurmuşlardı.

BAŞBAKAN OLDU

11 sandalye için 1986’da yapılan ve 12 siyasi partinin katıldığı seçimde Turgut Özal (ANAP) 6, Hüsamettin Cindoruk (DYP) 4 ve Erdal İnönü (SHP) 1 vekillik kazandı. İnönü bu seçimde İzmir Milletvekili, Cindoruk da Samsun’dan milletvekili oldu. ANAP’tan eski bakanlar Hasan Celal Güzel ve Hüsnü Doğan da Meclis’e girdi. ANAP seçimde oy kaybetti ve Özal iktidarı sarsıldı.

Son ara seçim ise 2003’te yapıldı. YSK 2002’deki genel seçimde usulsüzlük gerekçesiyle Siirt seçimini iptal etti. Üç üyelik boşaldı. Deniz Baykal’ın desteği ile Anaysa değişikliği yapıldı ve Erdoğan’ın siyasi yasağı kaldırıldı. 9 Mart 2003’te yapılan ara seçimde Erdoğan aday oldu ve kazandı. Önce milletvekili sonra Başbakan ardından da Cumhurbaşkanı oldu.

BOŞALAN VEKİLLİKLER

TBMM’de 8 üyelik boş bulunuyor: Murat Kurum (AKP-istifa-İstanbul), Sırrı Süreyya Önder (DEM-vefat-İstanbul), Hasan Bitmez (Saadet-vefat-Kocaeli), Hasan Baltacı (CHP-istifa- Kastamonu), Abdurrahman Tutdere (CHP-istifa-Adıyanan), Burcu Köksal (CHP-istifa Afyon), Ahmet Önal (CHP istifa Kırıkkale) ve Can Atalay (TİP-üyeliği düşürüldü-Hatay)