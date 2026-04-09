Türk Hava Yolları’nın (THY) üst yönetiminde değişiklik yapıldı. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ile Genel Müdür Bilal Ekşi görevden alındı. Yerlerine sırasıyla Murat Şeker ile Ahmet Olmuştur getirildi. İki isme de yeni görevleri bildirildi.



Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu Şeker 2016’dan, yurt dışında eğitim gören Ahmet Olmuştur ise 2000’den bu yana THY bünyesinde çalışıyor. İki isim de kurumda uzun yıllardır görev yapıyor. Kararın bugün yapılacak THY Genel Kurulu’nda resmiyet kazanması bekleniyor.



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi



MİLYONLUK MAAŞLARI TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU



CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, geçtiğimiz günlerde elindeki listeyi TBMM kürsüsünden kamuoyuyla paylaşarak THY'deki bazı isimlerin kazançlarını tek tek sıralamıştı.



Açıklanan bilgilere göre THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat aylık 404 bin TL huzur hakkı alırken, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ekşi'nin maaş ve huzur hakkı dahil toplam kazancı 2 milyon 416 bin TL'ye ulaşıyor. Genel Müdür Yardımcısı Murat Seçer 2 milyon 194 bin TL, Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay ise 1 milyon 994 bin TL aylık maaş alıyor.

"87 YILLIK EMEKLİ MAAŞI, 15 KİŞİYE GİDİYOR"

Günaydın, söz konusu rakamları emekli maaşlarıyla kıyaslayarak hükümeti sert bir dille eleştirdi. "Bir emeklinin seksen yedi yıllık maaşını bu on beş kişi bir ayda götürüyor. Hani para yoktu? Para yandaşlarınıza var" diyen Günaydın, atamalarda liyakat yerine yakın ilişkilerin belirleyici olduğunu da öne sürdü.