Türk siyasetinin ulu çınarı TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk bugün Teşvikiye Camii’ndeki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Cindoruk vasiyetine “Devlet töreni ve Devlet Mezarlığı istemiyorum” diye yazdı.

BELEDİYE ZİYARETİ

Cemal Gürsel, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Ferruh Bozbeyli, Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit, Yıldırım Akbulut, İsmet Sezgin, Deniz Baykal’ın da defnedildiği Ankara’daki Devlet Mezarlığı yerine İstanbul’daki Zincirlikuyu’yu istedi.

TBMM Başkanı olarak Cumhurbaşkanından sonra protokolde 2 numarada bulunmasına rağmen Cindoruk 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyarete gitti. “Hayırlı olsun” dileğinde bulundu. Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir ile birlikte yaptığı bu ziyarette Erdoğan’a, “Bir isteğiniz olursa kapım açık’’ dedi, siyasi nezaket ve mütevazi tavrı ile de dikkat çekti.

UMUT NÖBETİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı döneminde 1991-1995 yılları arasında Devlet Güvenlik Mahkemelerinin parlamento üzerindeki etkisine karşı tavır alıp, dokunulmazlık fezlekelerini, “Hukuk dışı unsurlar” gerekçesiyle iade etti.

Hüsamettin Cindoruk, tutuklu gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’e destek olmak için CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ile birlikte 29 Aralık 2015 tarihinde Silivri Cezaevi önünde “Umut nöbeti” tutmuştu.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN TEŞVİKİYE’DE

