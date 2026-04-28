AKP, 2027 Kasım’da yapılması planlanan seçimler için hazırlıklara başlarken, sürecin yalnızca saha çalışmalarıyla sınırlı kalmayacağı, parti içinde köklü bir değişim ve kadro yenilenmesini de kapsayacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yürütülen hazırlıkların; kampanya stratejisinden teşkilat yapısına kadar geniş çaplı bir yeniden yapılanmayı içerdiği ifade ediliyor.

Kulislerde, partinin mart ayı itibarıyla seçim çalışmalarına fiilen başladığı konuşuluyor.

Milletvekilleri ve teşkilatların sahaya inmesiyle seçmenle temasın artırılması hedeflenirken, perde arkasında daha kapsamlı bir “yenilenme stratejisi”nin devrede olduğu belirtiliyor.

AKP yönetiminin, seçim sürecini klasik kampanya faaliyetlerinin ötesine taşıyarak parti yapısını baştan sona gözden geçiren bir revizyonla yürütmeyi planladığı aktarılıyor.

GERİ KAZANIM STRATEJİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AKP kulislerinde seçim hazırlıklarının ana hedefinin yalnızca yeni seçmen kazanmak olmadığı, partiden uzaklaşan ve kararsızlara yönelen seçmeni geri çekmek olduğu ifade ediliyor.

Saha analizlerinde özellikle büyükşehirlerde artan kopuşun, stratejinin merkezine yerleştiği belirtiliyor.

Bu kapsamda kampanyanın önemli ayağını “geri kazanım” politikaları oluşturuyor.

Ekonomik koşullar, yerel yönetim performansı ve siyasi atmosfer nedeniyle mesafe koyan eski seçmene yönelik özel çalışmalar planlanıyor.

Gençler ve ilk kez oy kullanacakların yanı sıra, geçmişte AKP’ye destek vermiş ancak son dönemde uzaklaşmış kitleye odaklanılacak.

Yerel teşkilatların daha aktif rol üstlenmesi, birebir temasın artırılması ve taleplerin merkeze doğrudan iletileceği yeni bir iletişim hattı kurulması gündemde.

Parti içinde, hazırlıkların temel gerekçesinin “kararsızlar ve kopan seçmen” olduğu açıkça dile getiriliyor.