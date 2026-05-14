Euroleague play-off mücadelesinde Valencia Basket, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 81-64 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi ve dörtlü finale yükseldi. Tarihinde ilk kez son 4'e kalan Valencia Basket, Real Madrid ile finale yükselme mücadelesi verecek. Panathinaikos AKTOR'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı dörtlü final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak. BASIN TOPLANTISINI TERK ETTİ Karşılaşma sonrası Ergin Ataman basın toplasntısında oldukça sinirlendi. Bir muhabirin Ocak ayında söylediği "Ligi ya da Euroleague'i kazanamazsak takımdan ayrılırım" sözünü hatırlatması üzerine tepki gösterdi. Ergin Ataman soruya cevap vermezken "Basın toplantısı için teşekkürler, hoşça kalın" diyerek basın toplantısını terk etti.

