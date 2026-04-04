Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Sözcü yazarı Erman Toroğlu ise karşılaşmanın ardından Sözcü TV'deki "Maç Varsa Erman Hoca Var" programında açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Trabzonspor-Galatasaray maçındaki pozisyonları usta yorumlarıyla değerlendirdi.

Duayen yorumcu Erman Toroğlu'nun dev derbiyle ilgili değerlendirmeleri şöyle:

TOROĞLU'NDAN İLK YARI DEĞERLENDİRMESİ

"Maç sıcak ama Galatasaray çok soğuk. Trabzon çok tempolu ve akıllı başladı, iyi de mücadele ediyorlar. Böyle götürürlerse bu işi bitirler. Galatasaray kötü değil çok kötü. Galatasaraylı futbolcular başı kesilmiş tavuk gibi koşuyorlar sahada. Ötekiler takım gibi oynuyorlar.

Çünkü Galatasaray takımında oyunu idare edecek biri yok sahanın içinde. Bir baş yok. Baş olmayınca herkes ayrı telden çalıyor. Galatasaray'ın sol tarafını TEM Otoyolu gibi yaptılar. İçeride de Onuachu bekliyor. Bir Onuachu ne kadar fark ediyor saha içinde...

OSİMHEN GERÇEĞİ...

Osimhen sakatlanırsa dedik ya... Gerçekten Galatasaray için 'Allah muhafaza' oldu. Galatasaray'da bir Osimhen gerçeği var... Osimhen Galatasaray'ın yüzde 51'i... E, siz ne iş yaparsınız o zaman? Okan (Buruk) sen ne iş yaparsın? Trabzon koşturmadı da, Galatasaray'ı kilitledi.

Galatasaray çok kötü, böyle gider hele de ikinci gol gelirse hiç çıkamazlar. Galatasaraylı futbolcuların fazla hava yapmasına gerek yok. Osimhen varsa varsınız, yoksa yoksunuz. Galatasaray'ın zaafları Osimhen'in yokluğunda ortaya çıkıyor.

HAKEM MAÇTAN ÇOK KORKUYOR

Hakem maçtan, maçı elinden kaçırmaktan çok korkuyor. Bir pozisyon var; 32. dakika... Galatasaray'ın lehine faul çaldı. Galatasaray akına gidiyor, adam yakalamış. Avantajı kesiyorsun mesela... Maçın kendi üzerine yıkılmasından korkuyor. Galatasaray bu gidişle bu maçı alamaz.

Trabzonlu oyuncu 50 metre sürüp Galatasaray ceza sahasına geldi. Taksim'den Cihangir'e yürüsen 5-6 kişiyle çarpışırsın... Avrupa, milli maçlar tamam da bu Galatasaray çok kötü... Bizim için iyi, heyecan artıyor. Maç böyle devam ederse kırmızı görebilirler."

TOROĞLU'NDAN MAÇ SONU DEĞERLENDİRMESİ

G.SARAY 90 DAKİKA 9 KİŞİ OYNADI

"Trabzonspor'da kötü oynayan veya mücadele etmeyen bir futbolcu yoktu. Galatasaray'da sahada hiç olmayan kaç oyuncu vardı? Sanchez ve Icardi yoktu, G.Saray 90 dakika 9 kişi oynadı. Biraz Barış Alper mücadele etti.

OKAN BURUK BEN TEKNİK ADAMIM DEMESİN

G.Saray ilk yarı başı kesilmiş tavuk gibiydi. Osimhen varsa Galatasaray var, Okan Buruk var. Osimhen yoksa Galatasaray da yok Okan Buruk da yok, bu kadar net. Okan teknik adam olarak bir kişinin sırtına binip gitmişse ki, öyle gözüküyor. O zaman ben teknik adamım falan demeyeceksin...

Okan kardeşim kusura bakmasın ama teknik direktör olarak beğenmiyorum. Senin takımın bir Osimhen yok diye mağlup olmamalı. Icardi'yi oynatman şart değil, santrforsuz oyna. Milli takımın santrforsuz Dünya Kupası'na gitti... Olmuyor Okan'la, olmaz da, bir hoca gelmesi lazımdı.

ATILAN HAVLU GERİ GELİR

Ben Fenerbahçe havlu attı dediğimde Osimhen'i bilemezdim. Attığımız havlu geri gelir. Bu Galatasaray için ayıp bir olay. 'Biz topçu değil miyiz' demeleri lazım. E, topçu değilmişsiniz... Bir Osimhen'in yokluğunda bu rezil topu oynuyorsanız topçu değilsiniz. G.Saray'ın sol tarafını otoban yaptılar.

Onauchu 2.01... Boyu kadar futbol oynadı. Bence 2.5 metrelik falan top oynadı. Futbol ahlakı olan, sahada düzgün olan, hakemle ve rakiple uğraşmayan, o vücuda karşı çok hareketli olan bir oyuncu. Onuachu Türk olsa Milli Takım'da çok iş yapardı. Fenerbahçe'nin de golcüsü yoktu, ver parayı al...

ŞİMDİ AYAKLAR TİTREYECEK...

Şu anda Galatasaray takım değil. Juventus maçını nasıl kurtardılar? Liverpool maçında ne oldu? Tehlike kapıya geldi vuruyor... Şimdi Göztepe maçında ayaklar titreyecek. Galatasaray'ın bu futbolla işi zor. Yarın Fener ne yapacak o da önemli. Galatasaray'ın işi şimdi çok zor, söyleyeyim.

Onuachu uzun boylu olduğu için ofsaytta göründü. Ayaklara bakmak lazım, bu fizik işi eski sistem. Gol olmasın diye kural getiriyorsun FIFA... Ama gol de olsun istiyorsun.

BARIŞ ALPER'İN POZİSYONU HAKKINDA...

Hakem korkaktı. Korkakça maç yönetti. VAR'da Erkan Engin diye bir hakem var. Sağdan soldan soruşturuyorum, pek iyi şeyler duymuyorum. Sonra hakem, çok doğru bir kararla uymadı. Barış Alper ayaklarını yerden kaldırmıyor. Atmaması bu yüzden doğru. Her çağrılanı da atacaksın diye bir şey yok, verdiği en doğru karar bu.

Ama 9-10 sarı kart var, bir türlü kırmızıya dönmüyor. Demek ki sarıları yanlış vermişsin, verme. Abdülkerim faul yapıyor, bir de itirazdan sarı kart görüyor. Artık final maçlarına giriliyor, 4 sarı kartta cezalı olacaksın. O zaman fizik olarak hazır değiller... Maçın ikinci yarısında beyne oksijen gitmez, beyin sana hakim olamaz... Formda oyuncu kolay kolay sarı kart görmez.

Torreira yere düştü, yanında kimse yok. Torreira dört takla attı. Yılanlar böyle dönerler ya.... Darbe yok yahu! Yapmayın ağabey, Torreira bunu hep yapıyor.

VURUŞ TEKNİĞİ OSİMHEN'DEN İYİ

Sanchez bugün iyi değildi, o yoktu, Onuachu dağıttı, ezdi. Türkiye'nin şu anda en iyi santrforu. Vuruş tekniğinde Osimhen'den iyi. Trabzonspor'un da eksikleri vardı. Trabzon teknik adamı ağlamadı ama...

UĞURCAN'A YAPILANLAR DOĞRU DEĞİL

Bence Trabzon'un, Galatasaray'da oynayan eski kalecileri (Uğurcan Çakır) için yaptıkları doğru değildi. Adam 30 yaşında, size para kazandırdı. Bu kaleci Galatasaray'a gitmeden evvel Trabzon'da oynarken Milli Takım'ın banko kalecisi değildi. İyi de oynuyor, Milli Takım için de iyi oluyor. Bazı şeylerde dolduruşa gelmemek gerekiyor. Bu çocuk sizin çocuğunuz, sizinle büyüdü bu çocuk...

FEDERASYON BAŞKANI YASİN KOL'DAN AKIL ALIYOR

Federasyon Başkanı hakem konusunda bu Trabzonlu çocuk Yasin Kol'dan akıl alıyor diyorlar. Yasin Kol'a soruyormuş, Yasin Kol ona izah ediyormuş... MHK Başkanı ne oluyor? Bunu söylüyorlar ya...

Hakem aleminde Federasyon Başkanı'nın danıştığı adam Yasin Kol diyorlar. Ben de merak ediyorum, anlamam bu işten... Herkes bir şey söyledi biz gittik...

TAKIMINI SATMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL

Abdülkerim maç sonu kırmızı kart görmüş... Bunları Konya'da yapıyor muydun? En mecbur olunan anda (mecazi anlamda) takımını satıyorsun. Olacak iş mi ağabey ya? Siz o zaman profesyonel değilsiniz... Sen Milli Takım'da aynı haltı yap seni duman ederim ağabey, öyle bir konuşurum ki... Ama Galatasaray'da oynuyorsun, yönetim baksın takım baksın... Takımını satmaktan başka bir şey değil. En lazım olacağın yerde yoksun.

Bunlar nasıl büyük takımlarda oynuyorlar ya? Büyük takımlarda büyük topçular oynar, küçük kafalı topçular oynayamaz. Bak, Osimhen... Osimhen ve Icardi arasındaki fark. Biri sakatlandı geldi 3 gün daha hastanede yatayım diyor. Burada çalışmam lazım diyor. Diğeri hanımıyla ülkesine gidiyor...

NWAKAEME'YE OYNATIYORSANIZ TOPÇU DEĞİLSİNİZ

Nwakaeme bugün kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı Galatasaray'la. Nwakaeme'ye top oynatıyorsanız topçu değilsiniz. Osimhen varken topçuymuşsunuz siz. Ben Osimhen gibi topçunun sakatlanmasını istemem. İzlemek istiyorum... Siz topçuyuz diye aldattınız, Osimhen varsa varsınız. Bugün bir Barış Alper vardı çırpınan. Torreira yerden kalkmıyor... Aklı yere, faul alayım diye çalışıyor.

ABDÜLKERİM BEY UTAN!

Osimhen daha fazla parayı hak ediyor, siz aldığınızın daha azını hak ediyorsunuz. Abdülkerim Bey! İki tane hatalı gol yediğin maçta atılıyorsun, utan. Sana en çok ihtiyaç olacak maçta Göztepe maçında oynayamayacaksın. Takımını mecazi anlamda satıyorsun.

İyi oynayamayabilirsin ama mücadele etmek zorundasın. Mücadele etmedi Galatasaray. Galatasaray takımı buysa at çöpe. Bence bu değil. Daha iyi olması, mücadele etmesi lazım. Mücadele edip yenilirsin, kabulüm. Trabzon takımı mücadele etti. Trabzon'da mücadele etmeyen bir kişi yoktu.

BEŞİKTAŞ'IN RAHAT OYNAMASI LAZIM

Yarın güzel maç olacak... Beşiktaş'ın rahat rahat oynaması lazım. Teknik adamlara bağlı yarınki maç. İki teknik adamın ne yapacağına bakacağım yarın. Fenerbahçe'de Ali Koç, Saran enteresan işler yaptı. Konuşsan futbolu çok iyi bilirler... Hepsi iş adamı, çok iyi bilirler... Ama sorsan oyun kurallarından 10 soru sorayım, 5 tanesini bilsinler bu işi bırakırım."