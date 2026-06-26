FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu 3. maçında Türkiye ile ABD karşı karşıya geldi. Milliler sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı ve turnuvaya 1 puanla veda etti. ABD’nin Los Angeles kentindeki Los Angeles Stadyumu’nda karşılaştı.

Karşılaşmanın ardından Türk televizyonlarının efsanesi, dobra ve sert yorumlarıyla futbolun en çok konuşulan ismi Erman Toroğlu mücadeleyi Sözcü TV’de yorumladı…

Bugünkü maçtaki çocuklar bizim çocuklardı… Biz maçı almayabilirdik ama böyle milli takıma ben vardım. Bu takım mağlup olsaydı ben niye mağlup oldu demezdim

Demekki teknik direktör Montella.... Sen daha önce çıkardığın 11’de aklını birileri çelmiş